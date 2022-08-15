أمور يجب التنبّه لها عند تخزين الطعام في الثلّاجة

أشارت الخبيرة “يوليا ليميشيفا” الى أن حفظ وتخزين المواد الغذائية بصورة صحيحة يساعدان على إطالة صلاحيتها وجودتها.

وفي حديث لوكالة prime الروسية، أشارت ليميشيفا إلى أن حفظ المنتجات والأطعمة في الثلاجة بصورة صحيحة وفق درجة حرارة كل رف من رفوفها يطيل صلاحيتها ويحافظ على جودتها.

ووفقا لها، يجب الانتباه إلى أن درجة الحرارة في الثلاجة تختلف من رف إلى آخر.

وتقول: “فمثلا باب الثلاجة يصلح لحفظ الصلصات والمشروبات والمربيات. والرفوف العليا للثلاجة تصلح لحفظ الأطعمة سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان المختلفة. وتصلح الرفوف السفلى والأدراج، لحفظ الفواكه والخضروات”.

في السياق نفسه، شدّدت الخبيرة على أنه من الضروري حفظ الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان منفصلة، ومن الأفضل أن تكون مغلفة ولكن ليس بأكياس النايلون بل في أكياس ورقية أو علب كرتونية، موضحةً أنّ من الأفضل حفظ الأطعمة الجاهزة في الرفوف الوسطية للثلاجة في علب أو حاويات. كما تنصح بعدم وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة.