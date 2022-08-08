الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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أين تكمن خطورة تكرار الإصابة بفيروس كورونا؟

منذ ساعة واحدة
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لا يزال العالم تحت وطأة فيروس كورونا ومتحوراته، حيث تسجّل معظم الدول آلاف الحالات يوميا وسط إزالة القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وقد أصيب عدد كبير من الناس أكثر من مرة بالفيروس، على الرغم من تلقيهم اللقاحات المضادة للمرض.

في هذا الاطار، أعلن عالم المناعة الروسي “نيقولاي كريوتشكوف”، أنه بعد كل إصابة بمرض “كوفيد-19” تتعقد عواقبه السلبية أكثر فأكثر.

وقال في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”: “تكمن الخطورة في أنّ تكرر الإصابة، يؤدي إلى عواقب صحية أخطر، حتى بين الأشخاص متوسطي العمر الأصحاء نسبيا”.

وأشار الى أنه بالنسبة للجهاز المركزي يشعر المصاب بـ “ضباب في الرأس” وصداع وقلق واضطراب في التركيز وحتى الكآبة.

بالإضافة إلى ذلك، يزداد التعرق ويتسارع النبض، ويسبب عند البعض تساقط الشعر وفقدان حاسة الشم، مع أنه بعد ظهور متحور “أوميكرون”، اختفت هذه الأعراض تقريبا.

في السياق نفسه، لفت إلى أن حالة تكرر الإصابة بمرض “كوفيد-19” أصبحت شائعة. وذلك لأن متحور “أوميكرون” يخلق مناعة أضعف بكثير من الخيارات الأخرى، وتستمر فترة قصيرة فقط.

وشدد على ضرورة إعادة التلقيح بعد مرور ستة أشهر على التلقيح الأساسي، من أجل تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإصابة بالمسار الحاد للمرض، وعموما لكي يكون مسار المرض خفيفًا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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