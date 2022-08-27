أيهما الأكثر فائدة.. عصير الفواكه أو الخضار؟

يفضّل العديد من الأشخاص تناول عصائر الفواكه أو الخضار بدل الحبة الكاملة، لا سيما في فصل الصيف. ولا شكّ أن هذه العصائر تحتوي على العديد من الفوائد، غير أنها لا يمكن أن تحل محل حبة الفاكهة أو الخضار نفسها. وفي حين ركّزت العديد من الدراسات على أنّ استهلاك عصائر الفواكه بكميات كبيرة قد يعود ببعض المضار الصحية، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكّر، فهل ينطبق الأمر نفسه على عصائر الخضروات؟

في هذا الشأن، أشارت الدكتورة “يلينا سولوماتينا”، خبيرة التغذية الروسية، الى أن عصائر الخضروات هي الأكثر فائدة للجسم. لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر.

وذكرت الخبيرة في حديث تلفزيوني، أن عصائر الخضروات مفيدة لصحة الإنسان أكثر من غيرها.

وتقول: “عندما نعصر الفواكه، غالبا ما نرمي الفضلات الصلبة الناتجة. أي الألياف الغذائية. ما يمكن أن يسبب السكر الموجود خصوصا في الفواكه الحلوة، زيادة حادة في مستوى الغلوكوز في الدم”.

وتضيف: أي أن الشخص في هذه الحالة كأنما يتناول شراب السكر.

في السياق نفسه، أشارت الاختصاصية إلى أن عصائر الخضروات تحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض العضوية أيضا، التي تسبب تهيج المعدة والجهاز الهضمي بكامله، قائلةً “يساعد عصير الشمندر على تخفيض مستوى ضغط الدم. وعصير الكرفس ينظف الجسم جيدا وله تأثير مدر للبول، تماما مثل عصير اليقطين. ويحتوي عصير الجزر على بيتا كاروتين، التي تحسن الرؤية في الغسق وتقوي الغشاء المخاطي”.

كما أوضحت أنه يمكن تناول عصير الخضروات مباشرة بعد تحضيرها، لأنّ عناصرها المغذية تتلف بسرعة، باستثناء عصير الشمندر الذي يجب تركه فترة معينة لكي يستقر، لأنه يحتوي على النترات.