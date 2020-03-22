إدارة الغذاء والدواء تأذن باختبار جديد يمكنه اكتشاف فيروس كورونا في حوالي 45 دقيقة

أعلنت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة أنها أذنت باستخدام أول اختبار تشخيصي سريع الذي يمكن أن يكشف عن فيروس كورونا الجديد في حوالي 45 دقيقة.

وقد صدر الإذن يوم الجمعة، وسيبدأ شحن الاختبارات في الأسبوع المقبل، وفقاً لبيان من Cepheid كاليفورنيا، وهي الشركة التي تصنع الاختبارات.

“خلال هذا الوقت ومع زيادة الطلب على خدمات المستشفيات، الأطباء في حاجة ماسة إلى اختبار تشخيصي فوري وسريع لإدارة المرضى الذين يجري تقييم دخولهم إلى مرافق الرعاية الصحية”، قال الدكتور ديفيد بيرسنغ، رئيس الخدمات الطبية والتكنولوجيا في Cepheid.

” إنّ اختبارات دقيقة وسريعة للمرضى قد تكون نقطة تحوّل في السيطرة على فيروس كورونا- وتساعد في تخفيف الضغط المستجدّ منذ انتشار كوفيد19، على مرافق الرعاية الصحية التي تحتاج إلى تخصيص موارد من الأجهزة التنفسية المعزولة بشكل صحيح”، أضاف بيرسنغ.

إنّ الإعلان عن اختبارات أكثر فعالية يأتي من المجتمع الطبي الذي كان يبحث للحصول على نتائج أسرع بهدف كبح تفشي فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، وصف الدكتور رود هوشمان، المدير التنفيذي لشركة بروفيدانس سانت جوزيف للصحة، وهي منظمة مكونة من 51 مستشفى ونحو 000 1 عيادة، قدرة الاختبار في الولايات المتحدة بأنها ناقصة للغاية. وقال إن فترة التحول في نتائج الاختبار تراوحت بين 24 ساعة وأربعة أيام، وهو ما أسماه ” غير مقبول.”

إن لم يتمّ التعرف على حالات المرض بسرعة واستمر انتشاره في المجتمع دون رادع، فإنه يمكن أن يطغى قريباً على النظام الطبي في البلاد، كما حدث في ووهان، الصين، هذا ما قاله الدكتور بيتر هوتز، عميد المدرسة الوطنية للطب المداري في كلية بايلور للطب.

وقد أعلن نائب الرئيس مايك بنس خلال إحاطة إخبارية عن الاستجابة لفيروس كورونا يوم السبت، أنّ أكثر من 195 ألف أمريكي قد تم اختبارهم للفيروس حيث تجاوزت الحالات 22 ألف مع تأكيد أنّ حوالي النصف في نيويورك. ولاحظ أن هذا العدد لا يشمل مستشفيات المقاطعات أو مختبرات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد. وقال بنس، في الوقت الراهن، أن 19,343 فحصاً فقط عادت إيجابية.

بينما يعمل المسؤولون على زيادة توافر الاختبارات، سعوا أيضاً إلى توضيح الحالات التي يجب على الناس البحث عنها.

فحثّ المسؤولون الأميركيون على الانعزال والحجر الصحي قبل السعي إلى إجراء فيروس كورونا، ناصحاً إياهم بالابتعاد عن الأشخاص المصابين بالأعراض إضافةً إلى الذين لا يُظهرون علامات تدل على أنهم قد يصابون بالمرض.

وقال نائب الرئيس يوم السبت: “نريد أن نذكر الأميركيين كما سيطلعكم الدكتور فوسي بعد قليل، إذا لم تكن لديك أعراض، لا تقم باختبار”.

وتابع:” إنها وسيلة أخرى يمكن للشعب الأمريكي أن يحافظ فيها على الموارد التي يحتاجها العاملون في مجال الرعاية الصحية في بلدنا لإدارة ودعم أولئك الذين يتعاملون مع فيروس كورونا وغيره من الأمراض.”

بنس الذي قال في وقت سابق إنه لم يكن ضرورياً بعد بالنسبة له أن يقوم بإجراء فحص كورونا، صرّح يوم السبت أنه، نظراً لوضعه في البيت الأبيض، سيقوم هو وزوجته كارين بإجراء الفحص لفيروس كورونا بعد أن أصيب أحد الموظفين في مكتبه بالفيروس هذا الأسبوع.