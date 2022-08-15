الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة أول حيوان أليف بجدري القرود

منذ 4 دقائق
تحليل جدري القرود

تحليل جدري القرود (رويترز)

A A A
طباعة المقال

بعد الإعلان عن إصابة البشر به، أصيب كلب يعيش فى باريس بمرض جدريي القرود بعد مشاركته في الفراش مع أصحابه الذين أصيبوا بالمرض، فحس موقع “ديلي ميل” البريطاني، ظهرت الأعراض على الشخصين الباريسيين في بداية شهر يونيو الماضي قبل أن تظهر عليهما الآفات التي تظهر عدوى جدري القرود.

أصيب الشخصان اللذان يبلغان من العمر 44 و 27 عامًا، بتقرحات بعد أسبوع من مخالطة آخرين، وذهبوا إلى مستشفى Pitié-Salpêtrière في باريس مع أعراضهم بعد اثنى عشر يومًا، كما أصيب كلبهم السلوقي الإيطالي بتقرحات وبثور على معدته، وأكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أن الكلب أصيب أيضًا بجدري القرود، مما يؤكد الحالة الأولى لحيوان أليف محلى أصيب بالفيروس.

أظهر التسلسل الجينيي الإضافي أن سلالة المرض كانت مطابقا للمرض الذى أصاب أصحابه، كان الشاب البالغ من العمر 44 عامًا، وهو لاتيني، مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لمجلة لانسيت، وكانت قد اشترت السلطات الفرنسية 1.5 مليون جرعة من لقاح “إيمفانيكس” ضد جدري القردة الذى صنعه مختبر “بافاريان نورديك” لمحاربة انتشار الفيروس.

وذكرت قناة “آى سى آي” الفرنسية، أنه تم ترخيص لقاح “إيمفانيكس” في أوروبا منذ عام 2013 المخصص لمحاربة الجدرى وهو مرض قاتل تم القضاء عليه في عام 1980 ووافقت المفوضية الأوروبية على تمديد تصريح تداول اللقاح ضد جدري القردة.

وأضافت القناة أن “إيمفانيكس” الذى ينتجه مختبر “بافاريان نورديك” هو لقاح من الجيل الثالث (لقاح حى غير متكرر، أى أنه لا يتكاثر فى جسم الإنسان) وحاصل على رخصة الاستعمال فى أوروبا منذ عام 2013.

وكان مختبر “بافاريان نورديك” قد أعلن فى 19 يوليو الماضى أن دولة “لم يتم الكشف عنها” طلبت هذه الكمية من اللقاح بالإضافة إلى طلب الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى للحصول على 100 ألف جرعة.

يذكر أن فرنسا سجلت نحو ألفين و239 إصابة بفيروس جدرى القردة، وأوضحت هيئة الصحة العامة فى بيان منذ أسبوع أن 845 إصابة رصدت فى منطقة “إيل دو فرانس” بالعاصمة باريس.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من الصحة

قرنية العين- تعبيرية
ما لا تعرفه عن القرنية المصنوعة من جلد الخنزير
حلويات- تعبيرية
أطعمة تضعف منظومة المناعة للجسم
تقليم الأظافر
مرضى السكري وتقليم أظافرهم.. حقيقة يجب أن تعرفها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!
علم ميليشيا حزب الله
رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟