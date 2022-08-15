إصابة أول حيوان أليف بجدري القرود

بعد الإعلان عن إصابة البشر به، أصيب كلب يعيش فى باريس بمرض جدريي القرود بعد مشاركته في الفراش مع أصحابه الذين أصيبوا بالمرض، فحس موقع “ديلي ميل” البريطاني، ظهرت الأعراض على الشخصين الباريسيين في بداية شهر يونيو الماضي قبل أن تظهر عليهما الآفات التي تظهر عدوى جدري القرود.

أصيب الشخصان اللذان يبلغان من العمر 44 و 27 عامًا، بتقرحات بعد أسبوع من مخالطة آخرين، وذهبوا إلى مستشفى Pitié-Salpêtrière في باريس مع أعراضهم بعد اثنى عشر يومًا، كما أصيب كلبهم السلوقي الإيطالي بتقرحات وبثور على معدته، وأكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أن الكلب أصيب أيضًا بجدري القرود، مما يؤكد الحالة الأولى لحيوان أليف محلى أصيب بالفيروس.

أظهر التسلسل الجينيي الإضافي أن سلالة المرض كانت مطابقا للمرض الذى أصاب أصحابه، كان الشاب البالغ من العمر 44 عامًا، وهو لاتيني، مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لمجلة لانسيت، وكانت قد اشترت السلطات الفرنسية 1.5 مليون جرعة من لقاح “إيمفانيكس” ضد جدري القردة الذى صنعه مختبر “بافاريان نورديك” لمحاربة انتشار الفيروس.

وذكرت قناة “آى سى آي” الفرنسية، أنه تم ترخيص لقاح “إيمفانيكس” في أوروبا منذ عام 2013 المخصص لمحاربة الجدرى وهو مرض قاتل تم القضاء عليه في عام 1980 ووافقت المفوضية الأوروبية على تمديد تصريح تداول اللقاح ضد جدري القردة.

وأضافت القناة أن “إيمفانيكس” الذى ينتجه مختبر “بافاريان نورديك” هو لقاح من الجيل الثالث (لقاح حى غير متكرر، أى أنه لا يتكاثر فى جسم الإنسان) وحاصل على رخصة الاستعمال فى أوروبا منذ عام 2013.

وكان مختبر “بافاريان نورديك” قد أعلن فى 19 يوليو الماضى أن دولة “لم يتم الكشف عنها” طلبت هذه الكمية من اللقاح بالإضافة إلى طلب الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى للحصول على 100 ألف جرعة.

يذكر أن فرنسا سجلت نحو ألفين و239 إصابة بفيروس جدرى القردة، وأوضحت هيئة الصحة العامة فى بيان منذ أسبوع أن 845 إصابة رصدت فى منطقة “إيل دو فرانس” بالعاصمة باريس.