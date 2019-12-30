الصحة

“إضافة سحرية بسيطة” تجعل من القهوة علاجا فعالا للصداع

يعتقد الملايين حول العالم أن القهوة تلعب دورا مهما في زيادة تركيز الإنسان، لذلك يحرصون على شربها صباحا، لكن يبدو أن لها تأثيرا أكثر أهمية.

 

فقد أشارت بوابة “هايل براكسس” العلمية الألمانية، إلى أنه يمكن للمرء تناول قهوة الإسبريسو مع إضافة الليمون إليها للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

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وأكدت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن البوابة، على أن قهوة الإسبريسو مع الفاكهة الحمضية تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها مفيدة في حالات الصداع النصفي، وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الإسبرسو غير المحلاة مع عصرة نصف ليمونة.

وأضاف المصدر أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم.

كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم بشكل عام، لكن الموقع ينصح باستشارة طبيب مختص إذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون.

المصدر سكاي نيوز
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