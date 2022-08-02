إلتهاب المفاصل.. إليكم غذاءً مناسبًا قد يقلّل المشكلة

لا شكّ بأن الطعام التي نستهلكه ونوعية النظام الغذائي الذي نتبعه يؤثران على صحتنا تأثيرًا كبيرًا، إذ إنّ هناك مجموعة كبيرة من الأمراض المزمنة والخطيرة التي يمكن تجنّبها من خلال اعتماد نظام غذائي صحي وأسلوب حياة يعتمد على التمارين الرياضية والابتعاد عن العادات السيئة. وعندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل، فإن الهدف الرئيسي هو تقليل الالتهاب.

وفي حين ليس هناك علاج لالتهاب المفاصل، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض. ووفقا لأحد الخبراء، يمكن لنوع معين من زيت الطهي القيام بذلك.

في حديثه مع موقع “إكسبريس” البريطاني، قال “ساس بارساد”، مؤسس The Gut Co: “زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر، لأنه أقل أشكال زيت الزيتون معالجة، يعد رائعًا في تقليل الالتهاب”.

وأوضح أن تناوله في وقت معين من اليوم يمكن أن يزيد من فوائده، قائلًا: “من الأفضل تناوله في الصباح، حيث يسهل امتصاصه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء بهذه الطريقة. و15 مليلترا ستكون كافية. ويمكن لإضافة بعض الليمون أن يجعله شهيًا أكثر، بينما يتمتع جسمك أيضا بالفوائد الصحية لعصير الليمون أيضا”.

في السياق نفسه، لفت الى أن “ألم المفاصل عادة ما يكون من أعراض الالتهاب في الجسم، لذا للحد من ذلك، يجب تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب”.

كما شرح أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعمل على تقليل البروتينات الالتهابية في الجسم، وكذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.

ويمكن العثور على أوميغا 3 في العديد من أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والسردين والمكسرات والبذور، أو يمكن تناول مكمل غذائي يومي.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه الملونة أن تفعل المعجزات أيضا في علاج الالتهابات التي تسبب آلام المفاصل.

في هذا السياق، ذكر أن “التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد المعروف باسم الأنثوسيانين، لذا فهو خيار رائع إذا كنت تبحث عن القضاء على المفاصل المؤلمة”.

وهشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث تصيب ما يقرب من تسعة ملايين شخص.

كما تعتبر هشاشة العظام أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، وفي البداية يضعف الغضروف الناعم للمفصل، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة ويؤدي إلى الألم والتصلب. وهو يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين.

ويتمثل النوع الثاني الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي يحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، ما يسبب الألم والتورم.