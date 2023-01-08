إلى "عشاق القهوة".. لا تشربوها عند الاستيقاظ

كثير من الأشخاص يبدأون يومهم بشرب فنجان القهوة، والتي تعد من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم.

فإذا كنت تشرب القهوة بمجرد استيقاظك في الصباح، فلدينا أخبار سيئة لك. اتضح أن هذا ضار للغاية. وعندما تعرف السبب ستتخلى عن هذه العادة.

تعزز القهوة الثقيلة فقدان الوزن وتبقينا في حالة جيدة. لذلك، فإن شرب القهوة أثناء النهار له تأثير إيجابي.

ومع ذلك، فإن شرب القهوة خلال ساعات معينة ضار. خاصة إذا كنت تستيقظ في الصباح وتشرب القهوة أول شيء، فأنت تفعل شيئًا خاطئًا تمامًا، حسب صحيفة “إنسون خبر” التركية

شرب قهوة الصباح، التي يدمن عليها الكثير من الناس، مباشرة بعد الاستيقاظ يؤدي إلى عواقب وخيمة.

يجب شرب القهوة بعد الفطور فقط

سينزعج الكثير من شاربي القهوة لسماع ذلك. يمكن أن يؤدي بدء يومك بالقهوة إلى الإضرار بالأمعاء والجهاز الهضمي، لكن التأثيرات لا تتوقف عند هذا الحد.

إذا كان أول شيء تشربه في الصباح بعد الاستيقاظ هو القهوة ، فقد يرتفع مستوى السكر في الدم بنسبة 50%. إذا تناولت الإفطار أولاً ثم شربت القهوة، فلن تكون هناك مشكلة من هذا القبيل.

تسبب تشنجات

إذا بدأت يومك بفنجان من القهوة، فقد لا تنام جيدًا في الليل. نظرًا لأن الكافيين يرفع مستويات السكر في الدم، فقد تعاني من تشنجات في الساق ليلًا والتي ستوقظك.

تسبب جفاف الجلد

القهوة مدر قوي للبول. لهذا السبب، تتسبب القهوة في فقدان جسمك للسوائل، ومن المهم شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. خلاف ذلك، يمكن أن يحدث جفاف للجلد.

ترفع مستوى القلق

عندما تستيقظ في الصباح، يكون هرمون التوتر في أعلى مستوياته. إذا كنت تشرب القهوة قبل الإفطار، فسوف تسبب لك المزيد من التوتر. يُنصح بالانتظار حوالي ساعة بعد الاستيقاظ، وشرب الماء، ثم شرب القهوة.