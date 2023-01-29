إليكم أبرز فوائد بذور القرع

بذور القرع هو نوع من القرع، وهي صالحة للأكل: البذور، الفاكهة، والخضر. له العديد من الأسماء الشائعة في اللغة الإنجليزية مثل قرع أوراق التين، قرع مالابار، قرع الحبة السوداء وسيدرا.

وأبرز فوائد بذور القرع:

1. تمتلك تراكيز عالية من مضادات الأكسدة

تحتوي بذور القرع على مضادات الأكسدة، مثل: الكاروتينات، وفيتامين هـ والتي تعمل على الحماية من الأمراض وتقليل الالتهاب، وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة الضارة، وتساهم في تحسين الصحة العامة من خلال الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون (Testosterone).

2. تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم

وجود النسبة العالية من المغنيسيوم في بذور القرع الذي تفتقر إليه بعض الأنظمة الغذائية، يعمل على الآتي:

* تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

* يحافظ على مستوى ضغط الدم طبيعي.

* يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

* يحافظ على تكوين عظام صحية.

3. تتميز بوجود الألياف بكمية كبيرة

من فوائد بذور القرع احتواؤها على الألياف بكمية كبيرة، والتي تساعد في الآتي:

* تعزز صحة الجهاز الهضمي.

* تساعد في عسر الهضم.

* تقلل الإصابة بأمراض القلب.

* تقلل الإصابة بالسمنة

* تقلل الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

4. تقلل من الإصابة ببعض أنواع السرطان

تحتوي بذور القرع على البروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، والقولون، والرئة، والثدي، وإبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا.

5. تساهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية

من مكونات بذور القرع الزنك الذي يعمل على:

* تحسين جودة الحيوانات المنوية.

* تقليل خطر الإصابة بالعقم عند الرجال.

* حماية الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن العلاج الكيميائي وأمراض المناعة الذاتية.

لذلك يعد تحسين صحة الرجل الجنسية والإنجابية من أبرز فوائد حبوب القرع وهي مكملات غذائية من بذور القرع تباع في الصيدليات.