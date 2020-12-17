إليكم الحالات التي يكون فيها ارتفاع معدل ضربات القلب خطيراً

كشف الدكتور ماناف بوشان، الشريك المؤسس لشركة “فورث فرونتير”، في حديث لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، عما يمكن أن تعنيه سرعة ضربات القلب.

لماذا ينبض قلبي سريعا؟

لا داعي للذعر، فإن تسارع ضربات القلب أو معدل ضربات القلب السريع أمر طبيعي في ظروف معينة.

وقال الدكتور بوشان: “قد يرتفع معدل ضربات القلب لدى الشخص لعدة أسباب. يزداد معدل ضربات القلب نتيجة ممارسة الرياضة بكثافة عالية، أو ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة، أو الجفاف، أو حتى تناول الكافيين”.

ويكون معدل ضربات القلب أبطأ بكثير عند النوم أو الاسترخاء.

ما هي سرعة ضربات القلب؟

يتم تحديد سرعة ضربات القلب من خلال معدل ضرباته.

ويمكن قياس معدل ضربات القلب عن طريق قياس النبض وحساب عدد ضربات قلبك في الدقيقة.

وعندما يضخ قلبك الدم عبر جسمك، يمكنك أن تشعر به ينبض في الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد.

وأسهل مناطق فحص النبض هي المعصم أو الرقبة أو أعلى الذراع.

وللحصول على معدل ضربات قلبك أثناء الراحة، يجب أن تكون مستريحا لمدة 5 دقائق على الأقل قبل فحص نبضك.

ومعظم البالغين لديهم معدل ضربات قلب أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، وهذا يعد طبيعيا.

ومع ذلك، كلما كنت أكثر لياقة، من المرجح أن يكون معدل ضربات القلب أثناء الراحة أقل.

وهذا هو السبب في أن معدل ضربات القلب لدى الرياضيين أثناء الراحة يتراوح بين من 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة أو أقل.

وإذا كنت تعتقد أن معدل ضربات قلبك يزيد باستمرار عن 120 نبضة في الدقيقة أو أقل من 40 نبضة في الدقيقة، فيجب عليك زيارة طبيب عام.

ومع ذلك، هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا لأنه قد يعني أن هذا المعدل طبيعي بالنسبة لك.

وبينما يمنحك فحص معدل ضربات القلب مؤشرا جيدا على مدى سرعة ضربات قلبك، فقد لا يكون أفضل مقياس.

وقال الدكتور بوشان: “يمكن أن يكون معدل ضربات القلب مقياسا لمستويات جهدك، لأنه يتأثر بالعديد من العوامل الأخرى. ومع ذلك، فقد تبين في الواقع أن معدل التنفس هو مقياس أفضل بكثير لمستويات مجهودك من معدل ضربات القلب”.

وأوصى الدكتور بوشان بإجراء مخطط كهربية القلب (ECG)، قائلا: “تخطيط القلب هو اختبار بسيط يمكن استخدامه للتحقق من إيقاع قلبك ونشاطه الكهربائي. وتُستخدم المستشعرات المتصلة بالجلد لاكتشاف الإشارات الكهربائية التي يصدرها قلبك في كل مرة ينبض فيها”.

هل ارتفاع معدل ضربات القلب خطير؟

في حين أن معدل ضربات القلب السريع عادة ما يكون غير ضار، لأنه استجابة طبيعية للتمرين أو زيادة درجة الحرارة أو الرطوبة، فإنه يمكن أن يشير إلى شيء خطير إذا كان مصحوبا أيضا بتغييرات غير طبيعية في مخطط كهربية القلب، بحسب الدكتور بوشان.

وأوضح: “يجب فحص سرعة القلب بشكل أسرع من المعتاد إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل عدم الراحة في الصدر أو خفقان القلب أو الدوخة. وأفضل طريقة لتحديد ما إذا كانت سرعة القلب المرتفعة تشير إلى أي شيء خطير هي إجراء فحص سريع لتخطيط القلب أو تسجيل مستمر لتخطيط القلب، والذي يمكن أن يخبرك ما إذا كان الأداء الكهربائي لقلبك طبيعيا أم لا”، وذلك بحسب “إكسبريس”.