إليكم السبب الرئيسي لزيادة الوزن في فصل الشتاء

أعلنت خبيرة التغذية الوظيفية في المركز العلمي الفيدرالي للأنظمة الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندرا سورجيك أنّ التغيرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن خلاله.

وأوضحت أنّ سبب زيادة الوزن بسهولة في فصل الشتاء هو تغيير النظام الغذائي باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.

وقالت: ” في فصل الشتاء، غالبًا ما نأكل كميات أقل من الخضروات والفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات المعّقدة والألياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية”.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت اختصاصية التغذية الانتباه إلى أن الناس غالبًا ما يتحركون بشكل أقل في الشتاء، مما يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن. وقالت: “لا نشعر بالرغبة في ارتداء الملابس لسبب أن الطقس ليس لطيفا للغاية، ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق يقل، كما يقل نشاطنا البدني”.