إليكم العلاقة ما بين الولادة المبكرة ‏واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه

ربطت دراسة حديثة بين الولادة المبكرة عن موعدها، وإصابة المواليد باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، أجريت الدراسة في ‏كلية روبرت وود جونسون الطبية بجامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي‎.‎

تقول الدكتور نانسي ريتشمان أستاذة طب الأطفال بكلية روبرت وود جونسون الطبية، المؤلفة الرئيسية للدراسة، اعتمدنا في الدراسة ‏على تقارير المعلمين بالإضافة لتقارير الأمهات، وتقارير الأطباء‎.‎

حللت الدراسة بيانات حوالي 1400 طفل، وأخذت العينات بشكل عشوائي من 75 مستشفى في 20 مدينة بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، في الفترة ما بين عام 1998 وحتى عام 2000، وظلت المقابلات مستمرة مع الأمهات على مدار 9 سنوات‎.‎

توصل الباحثون بوجه عام إلى أن كل أسبوع يولد فيه الطفل مبكراً، تزيد فرصة الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ‏بنسبة تصل إلى 6%، وأن الولادة مبكراً بحوالي 37 حتى 38 أسبوعاً ترفع النسبة لتصل 23‏‎%.‎

تضيف الدكتورة نانسي إن النتائج تدعم توصيات المختصون بتأخير الولادة حتى 39 أسبوعاً على الأقل، وتؤكد من ناحية أخرى على ‏ضرورة مراقبة وفحص الأطفال الذين ولدوا مبكراً في الأسبوع 37 أو 38‏‎.‎

وتنهي الدكتور نانسي كلامها بأن الأطفال الذين يقضون فترة الحمل كاملة، يتمتعون بنمو كامل في خلايا الدماغ في الرحم بالمقارنة ‏بمن ولدوا مبكراً عن الموعد‎.‎