الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم العلاقة ما بين الولادة المبكرة ‏واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه

منذ ساعة واحدة
فرط النشاط عند الأطفال - تعبيرية

فرط النشاط عند الأطفال - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ربطت دراسة حديثة بين الولادة المبكرة عن موعدها، وإصابة المواليد باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، أجريت الدراسة في ‏كلية روبرت وود جونسون الطبية بجامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي‎.‎

تقول الدكتور نانسي ريتشمان أستاذة طب الأطفال بكلية روبرت وود جونسون الطبية، المؤلفة الرئيسية للدراسة، اعتمدنا في الدراسة ‏على تقارير المعلمين بالإضافة لتقارير الأمهات، وتقارير الأطباء‎.‎

حللت الدراسة بيانات حوالي 1400 طفل، وأخذت العينات بشكل عشوائي من 75 مستشفى في 20 مدينة بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، في الفترة ما بين عام 1998 وحتى عام 2000، وظلت المقابلات مستمرة مع الأمهات على مدار 9 سنوات‎.‎

توصل الباحثون بوجه عام إلى أن كل أسبوع يولد فيه الطفل مبكراً، تزيد فرصة الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ‏بنسبة تصل إلى 6%، وأن الولادة مبكراً بحوالي 37 حتى 38 أسبوعاً ترفع النسبة لتصل 23‏‎%.‎

تضيف الدكتورة نانسي إن النتائج تدعم توصيات المختصون بتأخير الولادة حتى 39 أسبوعاً على الأقل، وتؤكد من ناحية أخرى على ‏ضرورة مراقبة وفحص الأطفال الذين ولدوا مبكراً في الأسبوع 37 أو 38‏‎.‎

وتنهي الدكتور نانسي كلامها بأن الأطفال الذين يقضون فترة الحمل كاملة، يتمتعون بنمو كامل في خلايا الدماغ في الرحم بالمقارنة ‏بمن ولدوا مبكراً عن الموعد‎.‎

    المزيد من الصحة

    التدخين
    بحث لا مثيل له يؤكد المؤكد... هذه أبرز مسببات السرطان
    ريجيم البروتين
    رجيم الأميرة... إليكم هذا النظام الغذائي لخسارة الوزن ‏
    مسن يتلقى لقاح كورونا
    كورونا
    توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    هادي مطر المشتبه به في الهجوم على سلمان رشدي
    أول تصريح صحفي من السجن.. ماذا قال هادي مطر عن الخميني والحرس الثوري الإيراني؟