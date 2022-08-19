إليكم الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر

ينمو الشعر في البصيلات التي تكون مُبطنة بمواد شبيهة بطبقة البشرة الخارجية، ومن المعروف أن الشعر يحتاج إلى العناية الدائمة ‏لتكثيفه وزيادة طوله ومنع تساقطه، ومن بين طرق العناية وضع الزيت على الشعر، وفي هذا المقال سنتعرف معاً على الفترة المناسبة ‏لوضع الزيت على الشعر وطريقة وضع الزيت على الشعر وأفضل طرق العناية بالشعر‎.‎

الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر

تختلف الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر باختلاف نوع الضرر الذي تعرض له الشعر، وذلك كما يأتي:‏

الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر التالف

يوضع الزيت على الشعر التالف لفترة زمنية تصل إلى 12 ساعة، وهي الفترة الأنسب لعلاج الشعر التالف وتحسين مظهره وهيئته ‏الخارجية والداخلية، حيث ينصح العديد من خبراء العناية بالشعر بوضع الزيت لمدة ليلة كاملة، وغسله بعد الاستيقاظ من النوم، وذلك ‏لأن هذه الفترة تعد كافية لدخول الزيت بشكل عميق في بصيلات الشعر‎.‎

الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر للتخلص من القشرة

يوضع الزيت بقصد التخلص من القشرة، ويُترك الزيت مدة لا تقل عن 60 دقيقة كاملة، وتعتبر هذه الفترة مناسبة لترطيب فروة الرأس ‏وتسهيل القضاء على القشرة من فروة الرأس‎.‎

الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر للحد من التهيجات

يوضع الزيت على الشعر بهدف الحد من التهابات وتهيجات فروة الرأس لمدة تصل إلى 60 دقيقة كاملة قبل الاستحمام، وتعتبر هذه ‏الفترة مناسبة لعلاج أي تهيجات أو التهابات في فروة الرأس‎.‎

الفترة المناسبة لوضع الزيت على الشعر لزيادة حيويته

يوضع الزيت على الشعر بهدف زيادة حيويته لمدة تصل من 15 دقيقة إلى 3 ساعات، وتعتبر هذه الفترة مناسبة لإعادة تأهيل الشعر ‏وإكسابه اللمعان والحيوية المطلوبين‎.‎

طريقة وضع الزيت على الشعر

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لوضع الزيت على الشعر بأنواعه المختلفة، ومن بينها ما يأتي‎:‎

طريقة وضع الزيوت الخفيفة على الشعر

التأكد من نظافة فروة الرأس: يجب أن تكون فروة الرأس خالية من الأتربة والشوائب، وينصح بغسل فروة الرأس بالماء الدافئ‎.‎

تمشيط الشعر: من خلال استخدام فرشاة للشعر ذات أسنان عريضة، لزيادة تنشيط الدورة الدموية‎.‎

وضع الزيت على الشعر: يجب وضع كمية من الزيت تتناسب مع طول الشعر وكثافته‎.‎

تدليك فروة الرأس: من المهم تدليك الزيت في فروة الرأس لمدة 5 دقائق‎.‎

إبقاء الزيت على الشعر: يجب مراعاة ترك الزيت على الشعر لمدة تصل ما بين 2-4 ساعات، للسماح بتغلغل الزيت في جذور الشعر‎.‎

تغطية الشعر: يمكن وضع كاب أو قبعة خاصة لتغطية جميع جوانب الشعر، وذلك لمنحه الحرارة المناسبة لتغذية الشعر‎.‎

غسل الشعر: استخدام نوع شامبو مناسب للشعر، ويفضل تخفيف الشامبو بالماء الدافئ قبل غسل الشعر‎.‎

طريقة وضع الزيوت الثقيلة على الشعر

تجهيز الزيت: يجب مراعاة وضع كمية تتناسب مع طول الشعر في وعاء عميق‎.‎

تسخين الزيت: أي تعريض الزيت للحرارة، إذ يجب أن يكون الزيت دافئاً قبل وضعه على الشعر‎.‎

وضع الزيت على الشعر: من خلال غمس أطراف الأصابع في وعاء الزيت، وتدليك فروة الرأس به لمدة 5 دقائق‎.‎

إبقاء الزيت على الشعر: يجب ترك الزيت على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، مع الحرص على تغطيته‎.‎

غسل الشعر: يجب غسل الشعر أولاً بالماء الدافئ وبعد ذلك يُغسل بالشامبو، ثم تركه ليجف بشكل طبيعي‎.‎