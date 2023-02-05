الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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إليكم الفرق بين "العصير والنكتار والشراب"

منذ 24 دقيقة
عصائر- تعبيرية

عصائر- تعبيرية

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غالبا ما يشتري الكثير من الأشخاص العصائر من دون ملاحظة ما هو مكتوب عليها، أو إدراك المقصود بكل مصطلح مستخدم،حيث يوجد عصائر كُتب عليها نكتار، أو عصير، أو شراب.

شرحت هيئة الغذاء والدواء السعودية الفرق بين العصير والنكتار والشراب، وخصائص كل نوع منهم.

وقالت الهيئة في منشور على تويتر “عصير – نكتار – شراب.. عبارات تحدد قيمة الفاكهة الموجودة في المشروب”.

وأوضحت بإنفوغراف الفرق بين العصير والنكتار والشراب الموجود في الأسواق لناحية المكونات وتركيز الفاكهة.

وأضافت أن عصير الفاكهة هو “مشروب يحتوي على عصير الفاكهة بتركيز 100%، ويعتبر خال من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة”.

ونكتار الفاكهة هو “مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز %30، ويحتوي على مكونات أخرى مثل الماء والمواد الحافظة والسكر”.

وشراب الفاكهة هو “مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 10%، ويحتوي على مكونات أخرى مثل الماء والمواد الحافظة والسكر”.

الحد الأقصى من العصير الطبيعي المسموح به للأطفال

– سنة – 3 سنوات: 110 مل

– 4-6 سنوات: 110 – 170 مل

– 7 سنوات – 18 سنة: 200 مل

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