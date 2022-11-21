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إليكم بعض النصائح للتخلص من دهون البطن

منذ ساعة واحدة
دهون البطن

دهون البطن

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يعاني عدد كبير من النساء مشاكل في تراكم الدهون في البطن. لذلك، قدّم خبراء مجلة “فرويندين” الألمانية بعض النصائح للتخلص من دهون البطن.

وفي التفاصيل، يجب اتباع نظام غذائي صحي وتناول الطعام بشكل أكثر وعياً، مع شرب الكثير من الماء والسوائل يومياً من دون سكر، إلى جانب تناول البروتين، والخضار الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات.

وللحصول على بطن مشدودة، لا بد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ودمج التمارين في الأنشطة اليومية، كالمشي لمقر العمل، وصعود السلم بدل المصعد وركوب الدراجة بدل الدراجات النارية والسيارات.

تقليل التوتر والضغوط النفسية

الحقيقة العلمية تربط الدهون بالتوتر والضغوط النفسية، حيث يفرز الجسم الكورتيزول عند التوتر، ما يخزّن الطاقة الزائدة على شكل خلايا دهنية، لا سيما في منطقة البطن.

وأوصت المجلة الألمانية بقسط كافٍ من النوم والحفاظ على التوازن الهرموني، حيث تحدد الهرمونات مواضع تراكم الدهون في الجسم.

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