إليكم "طعام خارق" له فوائد صحية كثيرة

يعد البروكلي طعاما خارقا، حيث إنه قليل السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والمعادن ويساعد في محاربة أمراض عدة كالسرطان.

وقال مركز الصحة الألماني إن البروكلي يعد بمثابة مفتاح الرشاقة بفضل قلة سعراته الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منه على 34 سعرا حراريا فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع وتحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن. وتتمتع الألياف الغذائية أيضا بتأثير إيجابي على صحة الأمعاء؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تحفيز عملية الهضم.

ويعد البروكلي أيضا كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه غني بفيتامين K المهم لصحة العظام والقلب والكلى وتخثر الدم، وحمض الفوليك المهم لوظيفة الخلايا وصحة النساء في فترة الحمل، وفيتامين C المهم لجهاز المناعة، والبوتاسيوم المهم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، يزخر البروكلي بمركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للميكروبات ومثبط للالتهابات، ومن ثم تحمي على سبيل المثال من السرطان وأمراض الأمعاء.

البروكلي نبات أخضر يشبه بشكل غامض شجرة مصغرة. إنه ينتمي إلى الأنواع النباتية المعروفة باسم براسيكا أوليراسيا. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالملفوف وبراعم بروكسل واللفت والقرنبيط – جميع النباتات الصالحة للأكل يشار إليها مجتمعة بالخضروات الصليبية.

واحدة من أكبر مزايا البروكلي أنه يحتوي على عناصر غذائية متعددة، حيث إنه محمل بمجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النشطة بيولوجيًا.