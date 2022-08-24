إليكم علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن

من الممكن أن يؤدي المخاض المبكر إلى حدوث الولادة المبكرة في الشهر الثامن، ولا بد أنكِ تتساءلين عن علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن لتتبعها، تابعي قراءة هذا المقال للتعرف عليها:

علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن

إليكم فيما يأتي علامات الولادة المبكرة المتوقعة في الشهر الثامن:

1. آلام الظهر

تعاني الحامل من آلام الظهر طوال فترة الحمل، لكن آلام الظهر التي تشير إلى الولادة المبكرة تكون في العادة في أسفل الظهر.

وهذا الألم يأتي ويذهب أو يكون ثابتًا، كما أنه لا يخف أو تقل حدته مع التحرك أو تغيير الوضعية أو حتى إن فعلت المرأة أي شيء للراحة.

2. انقباضات وتقلصات البطن

تعد تقلصات وانقباضات أسفل البطن من علامات الولادة المبكرة، وهي تكون أشبه بتقلصات الدورة الشهرية أو آلام البطن الناجمة الغازات المصاحبة للإسهال.

وتكون هذه التقلصات أكثر حدة وتتكرر كل 10 دقائق أو بشكل أسرع.

ومن الجدير ذكره أن بعض النساء من الممكن أن تخلط بين انقباضات الولادة الفعلية وبين انقباضات الولادة الكاذبة أو ما تعرف انقباضات براكستون هيكس.

3. نزول ماء رأس الجنين

من علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن الواضحة نزول ماء رأس الجنين، إذ إنه في حال نزوله يجب التوجه إلى الطوارئ على الفور، فهو من أول مراحل الولادة.

4. أعراض تتشابه مع أعراض الإنفلونزا

قد تظهر بعض الأعراض على المرأة والتي تشير إلى الولادة المبكرة، وهي تتشابه أيضًا مع أعراض الإنفلونزا، مثل: الغثيان، والقيء، والإسهال.

5. علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن الأخرى

بالإضافة إلى العلامات السابقة، هناك مجموعة إضافية من الأعراض، وهي تشمل الآتي:

– زيادة الضغط في الحوض أو المهبل، وهذا ناجم عن نزول الطفل للأسفل.

– زيادة الإفرازات المهبلية، أو ملاحظة تغيير في طبيعتها.

– نزيف مهبلي، قد يكون خفيفاً.

– بطء في حركة الجنين أو توقفها.

– التعامل مع علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن

إذ كنتِ تتوقعين أن الأعراض التي تشعرين فيها تشير إلى الولادة المبكرة فعليك اتباع الآتي:

استلقي على جانبكِ، وضعي وسادة خلف ظهركِ لدعمه، إذا خفت أو توقفت الأعراض والعلامات التي تشعرين بها خلال ساعة فقد لا تكون هذه العلامات ليست من علامات الولادة المبكرة.

احرصي على ترطيب جسمك جيدًا، ذلك بشرب عدة أكواب من الماء، ذلك لأن التقلصات من الممكن أن تشير إلى الجفاف وليس للولادة المبكرة.

إذا ما زالت الأعراض مستمرة، أو كنت تعاني من ستة انقباضات أو أكثر خلال الساعة الواحدة، أو لاحظتي نزول بقع دم، أو نزول ماء رأس الجنين فعليك الاتصال بالطوارئ على الفور.

أسباب الولادة المبكرة في الشهر الثامن

بعدما تعرفنا على علامات الولادة المبكرة في الشهر الثامن لا يُعد السبب وراء الولادة المبكرة في الشهر الثامن واضح، لكن هناك بعض العوامل التي تزيد خطر حدوث الولادة المبكرة، تعرف عليها الآن:

– الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم.

– التعرض لمضاعفات الحمل.

– الفترة ما بين كل حمل والآخر أقل من 6 شهور.

– الحمل من خلال التلقيح الصناعي.

– مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة,

– تدخين السجائر، أو تعاطي المخدرات.

– الإصابة بأنواع من العدوى، خاصةً في السائل الأمينوسي أو الجهاز التناسلي السفلي.

– الحالات المزمنة، مثل: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم.

– زيادة الوزن، أو النحافة قبل الحمل.

– التعرض لموقف أو ظرف مجهد، مثل: وفاة شخص عزيز، أو العنف الأسري.

– الإجهاض المتكرر.

– التعرض للإصابات الجسدية أو الصدمة.