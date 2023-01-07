إليكم فوائد الشمندر المذهلة

يتمتع الشمندر أو البنجر بلونيه الذهبي أو الأحمر بمذاق ترابي غني بالمغذيات، بخاصة مضادات الاكسدة. يُزرع في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى جبل فيرنون في واشنطن. يمكنك إضافته إلى أطباقك، فتحصل على طبق حيوي بألوانه ومغذياته من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

الشمندر غني بالمغذيات

أن يكون الطعام قليل السعرات الحرارية، فهذا لا يعني أنّه خالٍ من المعادن والفيتامينات. في الواقع، يحتوي الشمندر على قليل من جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمك، بما في ذلك الدهون، وحمض الفوليك، والبروتين، والكربوهيدرات، والألياف، والمنغنيز، والنحاس والحديد. إضافة إلى البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين(ج) و(ب).

يعد حمض الفوليك من الفيتامينات الأساسية للنمو والحفاظ على صحة القلب، وهو يشارك النحاس في إنتاج الطاقة وتوليف بعض الناقلات العصبية. ولن ننسى المنغنيز الضروري لتكوين العظام وتحسين وظائف الدماغ.

الشمندر يزيد القدرة على التحمل

إذا كنت تمارس الرياضة، فجسدك حتماً سيحتاج إلى مزيد من الطاقة. يجد الرياضيون الحل من خلال الحصول على فوائد الشمندر عبر تناوله نيئاً أو شرب العصير لأنّه يحتوي على النترات. يتحوّل الأخير إلى أكسيد النيتريك ما يعزّز تدفق الدم إلى العضلات. كذلك يحسن النترات كفاءة الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا. لهذا السبب، ستمتّع بأداء رياضي أفضل.

في هذا السياق، وجدت مراجعة أنّ عصير الشمندر يزيد المدة التي يستغرقها جسدك حتّى يشعر بالإرهاق، يعزّز الأداء القلبي التنفسي ويحسّن كفاءة الرياضيين. إضافة إلى ذلك، وجد العلماء أنّ العصير يزيد استخدام الاوكسجين بنسبة تصل إلى 20%.

اعمل على تناول الشمندر قبل ساعتين من التمرين لأنّ النترات في الدم يبلغ ذروته في غضون ساعتين أو 3 ساعات من تناول الشمندر.

الشمندر يعزّز فقدان الوزن

في خطة إنقاص الوزن، أنت تبحث عن طعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والمغذيات المساعدة. إحدى أهم فوائد الشمندر أنّه يحتوي على الألياف التي تعزّز شعورك بالامتلاء وتمنعك من الإفراط في استهلاك كثير من السعرات الحرارية. كذلك تعد ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لأنّها تغذي بكتيريا الأمعاء، وبالتالي تزيد كميات البراز. تساعد الكميات الموجودة في الشمندر على علاج الإمساك، والتهاب الرتج والتهاب الأمعاء.

يعد الشمندر أيضاً منخفض السعرات الحرارية، يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم القادرين على طرد السموم والمياه الزائدة من الجسم. والأمر لا يقتصر على ذلك، فالشمندر تسهل إضافته إلى النظام الغذائي عبر خيارات واسعة، ويوفّر كثيراً من الماء والبروتين، ما يساعد في تحقيق وزن معتدل والحفاظ عليه.

الشمندر يقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية

أبرز فوائد الشمندر هي احتواؤه على حمض الفوليك أو فيتامين ب(9). يعد الأخير ضروريّاً للنمو من جهة وعمل الدماغ من جهة أخرى. كذلك يساعد في السيطرة على تلف الأوعية الدموية، مما يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

إضافة إلى ذلك، أظهرت البحوث الحديثة أنّ الشمندر الأحمر يقلّل من الكوليسترول الكلي، البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية لدى الذين يعانون أمراض القلب.

الشمندر يكافح الالتهابات

كما ذكرنا سابقاً، يحتوي الشمندر على مضاد أكسدة قوي يسمّى “بيتالين”، وهذا المضاد يساعد على مكافحة الالتهابات المرتبطة بعدد من الأمراض المزمنة كالقلب والسرطان والكبد والسكري من النوع الثاني. في الواقع، وجدت دراسة صغيرة أنّ عصير الشمندر كان فعّالاً في انخفاض بعض علامات الالتهابات، بما في ذلك بروتين سي التفاعلي (كارب) وعامل نخر الورم ألفا. أجريت هذه الدراسة على 24 شخصاً يعانون ارتفاعاً في ضغط الدم، تناولوا مدة اسبوعين 250 مل من عصير الشمندر.

دراسة أخرى أثبتت أنّ عصير الشمندر ومستخلصاته قادران على التقليل من التهاب الكلى لدى الفئران. لكننا، نحتاج إلى مزيد من الدراسات على البشر في هذا الخصوص.

الشمندر يحسن صحة الدم

النترات الكامن في الشمندر يحسّن تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي يزيد تدفق الدم إلى الدماغ. يساعد وصول الدم إلى الدماغ في تحسين وظائفه الإدراكية، كصنع القرار والذاكرة العاملة. هذه الخاصية أثبتتها دراسة أُجريت على أشخاص يعانون داء السكري من النوع الثاني، إذ كانت الوظائف الإدراكية أسرع بنسبة 4% لدى أولئك الذين تناولوا 250 من عصير الشمندر مقارنة بمجموعة التحكم.

من الممكن أن تساهم فوائد الشمندر للدم في التقليل من الخرف، حيث تنخفض الوظائف العقلية والمعرفية بحدة. لكننا، نحتاج إلى مزيد من الدراسات.