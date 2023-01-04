إليكم فوائد النعناع المدهشة للشعر

يحتوي النعناع على العديد من العناصر الغذائية التي تحمي الجسم من فرص الإصابة، وكذلك تحسين صحة البشرة والشعر، ولكن يشترط أن يتم تناوله أو استعمال الزيت المستخلص منه بشكل منتظم.

يستعرض “الكونسلتو” في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد النعناع للشعر، وفقًا لما ذكره موقع “Healthline”.

عادة ما يتم استعمال النعناع ومستخلص النعناع في الحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية للشعر والبشرة بشكل عام، خاصة أنه غني بالعناصر الغذائية بما في ذلك مركب المنثول الذي يعطي النعناع طعم ورائحة.

فوائد زيت النعناع للشعر

يساهم زيت النعناع بشكل كبير في السيطرة على الجفاف والحكة وغيرها من مشاكل فروة الرأس، حيث يمكن اعتباره:

-مضاد للميكروبات.

– مسكن.

– مضاد للالتهابات.

-توسيع الأوعية الدموية.

هل زيت النعناع يعالج تساقط الشعر؟

يساعد استعمال زيت النعناع على تنشيط نمو الشعر بشكل أسرع نتيجة تحسين التغذية في الجسم وبالتالي منع تساقط الشعر بشكل كبير، ولكن يجب الحرص من استعماله في حالة الإصابة بالتهاب الجلد، لتجنب التأثيرات السلبية التي يمكن حدوثها على فروة الرأس.

كيفية استعمال زيت النعناع

هناك العديد من الطرق لاستخدام زيت النعناع على الشعر والحصول على أفضل النتائج من بينها:

– خلط قطرات من زيت النعناع على ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو زبدة الشيا ثم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط.

– تدليك فروة الرأس بزيت النعناع الخام لمدة 15 إلى 20 دقيقة وقد يشعر الشخص بالوخز نتيجة الإحساس بالنعناع، ثم غسل الشعر فورًا بالشامبو والماء الفاتر، وبالتالي الحصول على أفضل النتائج دون التعرض لمضاعفات صحية.

– دمج زيت النعناع بالشامبو والبلسم ولكن لا يفضل الإفراط في الكمية التي يتم إضافتها، حيث يفضل أن لا تزيد عن خمس قطرات لكل عبوة، ومن ثم استعمال الشامبو والبلسم بشكل طبيعي حوالي مرتين في الأسبوع الواحد.

نصائح قبل استعمال زيت النعناع على الشعر

– الحرص على تخفيف زيت النعناع بزيوت أخرى لمنع تهيج البشرة.

– تجنب دخول زيت النعناع في العين.

– عدم استخدامه للأطفال والرضع.

– الابتعاد عن تسخين الزيت أو تدفئته قبل استعماله.