إليكم فوائد شرب القرفة قبل النوم

إن فوائد شرب القرفة قبل موعد النوم متنوعة ويمكن أن تشمل كل مما يأتي:

1. تخفيف آلام وتشنجات البطن

في حالة الشعور بآلام وتشنجات البطن، فإن تناول مشروب القرفة قبل النوم سوف يساعد على تقليل هذه الآلام خلال فترة النوم، وبالتالي عدم الإصابة باضطرابات النوم أو الاستيقاظ المتكرر نتيجة الشعور بالألم.

كما أن من فوائد شرب القرفة قبل النوم أنه يمكن أن يقلل أعراض الدورة الشهرية لدى المرأة، حيث أن الآلام تعيق نوم المرأة بصورة جيدة ليلًا.

وبالتالي ينصح بتناول هذا المشروب الصحي قبل النوم، ويفضل عدم إضافة المحليات الصناعية إليه، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحليته والحصول على فوائده العديدة.

ولتحضير مشروب القرفة الذي يساعد على تخفيف الآلام، يتم غلي عصا القرفة لمدة 15 – 20 دقيقة، ثم نقعها في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق.

وفي حالة الرغبة في الحصول على نكهة أكثر قوّة، يمكن إضافة القليل من مسحوق القرفة، وترك المزيج منقوعًا لفترة أطول، كما يمكن إضافة الحليب خالي الدسم إلى القرفة للحصول على مذاق مميز.

2. تعزيز خسارة الوزن

من فوائد شرب القرفة قبل النوم أن مشروب القرفة يأتي ضمن أفضل المشروبات لخسارة الوزن الزائد، حيث يمكن أن يعزز عملية الأيض في الجسم، وبالتالي يزداد معدل حرق الدهون، كما أنه يحسن عملية الهضم.

كما أن القرفة غنية بالعديد من مضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد في التخلص من السموم التي تعيق عملية الحرق، وتحافظ على مستوى الكوليسترول ومستوى السكر في الدم، وهو أمر هام لتجنب استقلاب السكر وتحوله إلى دهون مخزنة في الجسم.

ولصنع كوب قرفة يساعد على تعزيز الحرق، يتم إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب ماء مغلي، وترك المزيج لمدة 20 – 30 دقيقة، وتناوله قبل نصف ساعة على الأقل من الخلود إلى الفراش.

كما يمكن إضافة القليل من العسل الأبيض إلى القرفة حيث يساعد في عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

3. استرخاء العضلات ومحاربة الالتهابات

من فوائد شرب القرفة قبل النوم أنه يمكن أن يساعد شرب القرفة قبل النوم على استرخاء عضلات الجسم المتعبة على مدار اليوم، كما أن القرفة تعد مضادًا قويًا للالتهابات، وبالتالي تخفف الشعور بالألم في العضلات.

وللمزيد من فوائد القرفة في الشعور بالاسترخاء، ينصح بإضافة الحليب الدافئ إليها.

وللحصول على المزيد من الفوائد المتعلقة بمقاومة الالتهابات والحماية من الإجهاد التأكسدي وتعزيز الاسترخاء وتقليل القلق، يمكن إضافة القليل من الكركم والزنجبيل والعسل إلى مشروب القرفة بالحليب، وتناول هذا المشروب قبل النوم.

محاذير وأضرار شرب القرفة

بالرغم من فوائد شرب القرفة قبل النوم، لكن يجدر الإشارة إلى وجود بعض الأضرار والمحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار، كما الآتي:

يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من القرفة بعض المشاكل، مثل: تقرحات الفم، وانخفاض نسبة السكر في الدم، ومشاكل التنفس.

يمكن أن يؤثر شرب القرفة على طريقة عمل بعض الأدوية، مثل: المضادات الحيوية، وأدوية السكري، ومميعات الدم، وأدوية القلب.

يجب على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات تجنب القرفة كعلاج، نظرًا لعدم وجود أدلة تثبت أنها آمنة في هذه الحالات.