إليكم فوائد قشر الليمون للبشرة والشعر

يحتوي قشر الليمون على مضادات الأكسدة المحاربة لمشكلات البشرة والشعر، لكن أيهما أفضل قشر الليمون الأصفر أم الأخضر للعناية بهما بأقل التكاليف وأفضل النتائج في الحجر المنزلي.

فوائد قشر الليمون، وأيهما أفضل الأصفر أم الأخضر للبشرة والشعر؟

قشر الليمون للبشرة والشعر

وبحسب ما قالته خبيرة العناية بالجسم خديجة، قشور الليمون من المكونات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة والشعر، لكن اتبعي التعليمات التالية عند اختيار قشر الليمون للعناية بالبشرة والشعر، على النحو التالي

– اختاري ثمرة الليمون ذات اللون الأصفر للعناية بالبشرة والشعر.

– احرصي على اختار الليمون الأصفر ذو القشرة السميكة الجيدة.

– جففي قشر الليمون في المنزل للحصول على أفضل النتائج.

– اطحني قشر الليمون بعد تجفيفه وتعرضه للشمس.

– احتفظي بمطحون قشر الليمون في العبوة الزجاجية للاستخدامات المتنوعة في الحجر المنزلي.

فوائد قشر الليمون للبشرة

أكدت خبيرة العناية بالجسم خديجة، أن مطحون قشر الليمون الأصفر يحقق عدة فوائد للبشرة، أهمها:

– ينقي مطحون قشر الليمون الأصفر البشرة في الحجر المنزلي.

– يجدد قشر الليمون الأصفر خلايا البشرة على الدوام.

– يشد مطحون قشر الليمون الأصفر البشرة ويحميها من التجاعيد بصفة مستمرة.

– يفتح قشر الليمون الأصفر لون جميع أنواع البشرة في الحجر المنزلي.

– يعالج مطحون قشر الليمون الأصفر حب الشباب والبثور المتنوعة في الحجر المنزلي.

– ينظم قشر الليمون الأصفر إفراز دهون البشرة الدهنية على وجه الخصوص.

لذا استفيدي من قشر الليمون الأصفر للعناية بالبشرة في الحجر المنزلي، فما عليك سوى خلط مقادير متساوية من مطحون قشر الليمون الأصفر، زيت الزيتون، السكر البني” ، تطبيق الوصفة لمدة 20 دقيقة على البشرة، فركها بلطف، غسل البشرة بالماء البارد، تمرير مكعبات الماء الثلجيو، تكرار الماسك مرتين في الأسبوع أثناء الحجر المنزلي، مع مراعاة تجربة الماسك قبل الاستخدام على اليدين للتأكد من عدم التحسس منه.

فوائد قشر الليمون للشعر

أوضحت خبيرة العناية بالجسم خديجة، أنه يمكن الاستفادة من قشر الليمون في تفتيح لون الشعر بالشكل الطبيعي اثناء الحجر المنزلي، كذلك الاستفادة من فوائد التالية

يحفز قشر الليمون نمو بصيلات الشعر.

يعالج قشر الليمون مشكلات فروة الرأس الجافة.

يقلل قشر الليمون من إفراز الغدد الدهنية بفروة الرأس.

يمنع قشر الليمون انسداد جذور الشعر.

يمنح قشر الليمون الشعر اللمعان والحيوية على الدوام.

لذا يمكنك استخدام خليط مطحون قشر الليمون الأصفر وعصير الليمون المخفف في تفتيح لون الشعر، فما عليك سوى تدليك فروة الرأس والشعر بالكامل بالمكونات، الجلوس بعد العصر في الشمس لتفتيحه بالشكل الطبيعي، مع تكرار التجربة يوم بعد يوم لحين الوصول للون المرغوب في الحجر المنزلي.

كذلك استفيدي من مطحون قشر الليمون الأصفر مع الزبادي وصفار البيضة لتقوية الشعر ومنحه اللمعان أثناء الحجر المنزلي، فما عليك سوى تطبيق الخليط لمدة ساعة قبل الاستحمام، ارتداء القناع البلاستيكي، غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت، الانتظام في تطبيق الماسك مرة في الأسبوع خلال الحجر المنزلي وستشعرين بجمال وتألق شعرك على الدوام.