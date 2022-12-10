السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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إليكم قائمة بالمواد الغذائية والمنتجات المفيدة لميكروبيوم الأمعاء

منذ 9 دقائق
زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني

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كشف علماء من جامعة بنسلفانيا الأميركية قائمة بالمواد الغذائية والمنتجات المفيدة لميكروبيوم الأمعاء.

وتشير مجلة Clinical Nutrition и The Journal of Nutrition، إلى أن الباحثين درسوا تأثير تناول 28 غراماً من الفول السوداني في مستعمرة بكتيريا بجسم الإنسان، مسؤولة عن عمليات التمثيل الغذائي في الكبد والاستجابة المناعية. وطلب الباحثون من أفراد المجموعة الضابطة تناول وجبة خفيفة من البسكويت والجبن بدلاً من الفول السوداني. واستمرت هذه التجارب مدة ستة أسابيع. واتضح للباحثين، أن الأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني كانت لديهم كمية كبيرة من بكتيريا Ruminococcaceae المفيدة.

وبالإضافة إلى ذلك، درس الباحثون تأثير خليط من الأعشاب والتوابل مثل القرفة والزنجبيل والكمون والكركم وإكليل الجبل والريحان والزعتر في جسم المشتركين في الدراسة، المعرّضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقسّم الباحثون المتطوّعين إلى ثلاث مجموعات. فأعطوا لأفراد المجموعة الأولى حوالى 1\8 (ثمن) ملعقة شاي من الخليط، والمجموعة الثانية أكثر بقليل من 3\4 (ثلاثة أرباع) الملعقة، وأفراد المجموعة الثالثة 1.5 ملعقة في اليوم. وأظهرت النتائج بعد مضي أربعة أسابيع، زيادة كبيرة في تنوع بكتيريا الأمعاء بما فيها Ruminococcaceae وخصوصاً لدى أفراد المجموعتين الثانية والثالية، الذين تناولوا جرعات متوسطة وكبيرة من الأعشاب والتوابل.

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