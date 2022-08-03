إليكم ما تريدون معرفته عن طريقة تبييض الأسنان

باعتبار أنّ الأسنان البيضاء المتلألئة هي أحد مفاتيح الحصول على ابتسامة جميلة وجذّابة تمنحك ثقة كبيرة أثناء التحدّث مع الناس، إليك كل ما تريد معرفته عن طريقة تبييض الأسنان وأنواعه.

طريقة تبييض الأسنان

من الناحية التقنية فإن كلمة تبييض الأسنان تُشير إلى إزالة الأوساخ واللويحة السنية المُتراكمة على الأسنان، وتتم إما من خلال المواد مثل بيروكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد أو من خلال الليزر.

الطريقة الأولى: استخدام معاجين تبييض الأسنان

هناك العديد من المعاجين المُبيضة للأسنان التي تستطيع الحصول عليها من الصيدليات والمحلات التجارية وتحتوي هذه المعاجين المبيضة على مادة البيروكسيد أو مواد كيميائية أخرى تستطيع إزالة البقع والأوساخ الناتجة عن الملونات أو التدخين.

وهناك أنواع أخرى توجد فيها مادة كيميائية زرقاء اللون عند استخدامها تُعطي وهماً بصرياً أنَّ الأسنان تبدو أكثر بياضاً، وذلك بسبب غلبته على اللون الأصفر للسن، وبشكل عام يمكن لمعاجين الأسنان المبيضة أن تمنحك درجة واحدة أفتح من لون الأسنان الحالي.

طريقة تبييض الأسنان بشكل صحيح عن طريق المعاجين

في البداية، عليك قراءة ما يحتويه المعجون الذي قمت باختياره، وعادة ما تكون المعاجين التي تحتوي على المواد الكيميائية زرقاء اللون تعطي نتائج أسرع.

ثانياً، إذا كان معجون الأسنان يرشدك للاستخدام اليومي للحصول على أفضل النتائج، فيمكنك استخدامه يومياً، أما إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان المتزايدة، فيمكنك استخدام معجون أسنان عادي بالتناوب أو البحث عن معجون أسنان مبيض للأسنان الحساسة.

كما يجب عدم استخدام بعض معاجين الأسنان المبيضة شديدة الكشط لأكثر من 4 أسابيع، فقد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف أسنانك.

وإذا كنت تستخدم معجون أسنان مبيّضاً مرتين يومياً، فقد يستغرق الأمر من 2 إلى 6 أسابيع قبل أن ترى أي نتائج، وقد تصل إلى 4 أشهر لدى البعض.

المشاكل التي قد تواجهها خلال استخدام المعاجين المُبيضة للأسنان

1- يسبب هذا النوع من المعاجين لما يحتويه من مواد كيميائية، تغيير الفلورا الفموية، عن طريق قضائه على الجراثيم النافعة في الفم؛ وهذا الأمر قد يسبب الكثير من المشاكل مع مرور الوقت.

2- قد تسبب هذه المعاجين لدى بعض الأشخاص حساسيّة سنّية وآلاماً، لا سيما عند تناول المشروبات الباردة، وذلك بسبب قوة السحل لديها، والذي يمكن أن يسبب خدوشاً في الميناء، كما قد تصبح الأسنان أكثر تعرضاً للاصفرار بسبب هذه الخدوش.

3- من الممكن أيضاً أن تتسبب المواد الكيميائية التي تحتويها هذه المعاجين في تهيج اللثة وتلفها.

الطريقة الثانية: تبييض الأسنان في المنزل من خلال القوالب

يُعتبر تبييض الأسنان في المنزل من خلال استخدام قوالب تبييض الأسنان، من أكثر الطرق الشائعة والمريحة لمستخدميها، كما أنها تُعطي نتائج فعالة، ويتم ذلك من خلال صنع قالب خاص للأسنان ووضع مواد مبيضة داخله.

كيف أحصل على قوالب تنظيف الأسنان؟

زيارة طبيب الأسنان: قبل أن تفكر بتبييض أسنانك وحدك، يجب عليك زيارة طبيب الأسنان ليقوم بتنظيف أسنانك من الجير الذي لا تستطيع إزالته بمفردك، بالإضافة لحل مشاكل النخور السنية التي قد تكون موجودة ولاعلم لك بها، وبعد التأكد من سلامة اللثة ونظافة الأسنان يقوم الطبيب بأخذ طبعات سنية لك عن طريق مادة تدعى الألجينات وإرسالها للمخبري ليقوم بصنع القوالب الشفافة التي تناسب شكل أسنانك الخاص.

اختيار الجل المبيض المناسب لك: هناك العديد من الأنواع المُبيضة للأسنان، وبالتالي فإن الحصول على نصيحة طبيب الأسنان مهمة بهذا الشأن.

وضع جل التبييض بشكل مناسب

يجب أن يتم وضع الجل بكمية قليلة لتفادي وصوله للثة عند وضع القالب في الفم وانضغاط المادة، حيث يعتبر جل التبييض من المواد المؤذية للثة في حال وصوله إليها.

الالتزام بالوقت المُخصص

يحتوي كل مُنتج من مُنتجات التبييض على حد معين للمدة التي يجب استخدامه بها، في بعض الأحيان هناك مواد يجب وضعها في القالب وارتدائه لمدة نصف ساعة، ومواد أخرى تصل إلى ساعتين، وبالتالي فإن الاستخدام الصحيح وفقاً لتعليمات الطبيب من الأمور الأساسية.

احذر من أن تتأذى

في حال شعورك بأي حرق أو حساسيّة في الأسنان، انزع القالب على الفور وأخبر طبيبك بذلك.

تنظيف الأسنان بعد إزالة القالب من الفم

في كل مرة تنتهي فيها من استخدام قالب التبييض، عليك على الفور تنظيف أسنانك باستخدام فرشاة الأسنان، لإزالة أي جل مبيّض مُتبقٍّ على أسنانك.

حافظ على نظافة قالب التبييض

عليك تنظيف قالب تبييض الأسنان بعد كل مرة تستخدمه فيها، إضافة إلى حفظ جلّ التبييض في مكان بارد.

الطريقة الثالثة: تبييض الأسنان بالليزر

من أهم مميزات تبييض الأسنان بالليزر أنك ستحصل على نتيجة سريعة بمجرد انتهاء جلسة طبيب الأسنان، كما أنها لن تضطرك لإجراء أي تطبيق آخر في المنزل، وهو ما يقلل من المشاكل التي قد ترافقك من استخدام المواد المبيضة.

من خلال تبييض الأسنان بالليزر ستحصل على نتيجة تتراوح من درجة إلى 8 درجات من التبييض، وتستمر من 8 إلى 12 شهراً.

كيفية تبييض الأسنان بالليزر

أولاً: عليك زيارة طبيب الأسنان، ليفحص لك أسنانك ويتأكد من سلامتها وسلامة اللثة وما إذا كانت بحاجة إلى تنظيف.

ثانياً: بعد التأكد من سلامة جميع الأسنان يبدأ الطبيب بوضع حاجز الفم ليكشف الأسنان بشكل واضح وإبعاد الشفاه عن الأسنان؛ لضمان عدم ملامستها مواد التبييض، إضافة إلى وضع مادة خاصة على اللثة؛ وذلك لحمايتها من جل التبييض. عادة ما تتحول هذه المادة إلى مطاط يحمي اللثة من التهيج والحرق.

ثالثاً: يبدأ طبيب الأسنان بتطبيق الجل المبيض على الأسنان بشكل دقيق، وبعد الانتهاء يقوم بتوجيه الليزر على الأسنان كل سن بمفردها أو عدة أسنان مع بعضها البعض بحيث تتفاعل أشعة الليزر مع الجل وتنشطها لتبدأ عملها بإزالة البقع وتفتيح لون الأسنان.

رابعاً: يُترك جل التبييض لعدة دقائق، ومن ثم يقوم الطبيب بإزالتها وإعادة تطبيق الخطوات السابقة 3 أو 4 مرات للوصول إلى الدرجة المرغوبة من التبييض.

خامساً: عند الوصول إلى الدرجة المرغوبة يقوم الطبيب بإزالة الجل عن طريق غسل الأسنان وإزالة الطبقة الواقية من على اللثة، وتستغرق عادة الجلسة من 50 إلى 60 دقيقة.

أضرار تبييض الأسنان بالليزر

1- قد تكون هناك آلام في الأسنان قد تستمر ليومين فقط، وذلك نتيجة تطبيق المواد المبيضة وتفاعلها مع أشعة الليزر وتطبيقها على مينا الأسنان.

2- الشعور بالحساسية السنيّة، سيما عند شرب الماء البارد أو تناول البوظة، وقد يستمر لمدة أسبوع. ويمكن استخدام جل الفلور الذي يساعد على التخلص من الحساسية.

3- بعض المرضى قد يشعرون بطعم مُزعج، أو إحساس بالحرق أثناء جلسة التبييض.