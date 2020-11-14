إليكم نسبة المرضى الذين لم يعانوا من أعراض كورونا … وما هي خطورتهم؟

لم يصنف العلماء فيروس كورونا من الفيروسات القاتلة، إلا أنه فتك بملايين الأشخاص حول العالم، وكان أشد فتكا في أجسام الأشخاص الذين لا يتمتعون بمناعة قوية، ولكن بالنسبة لقسما آخرا ممن أصيبوا بكوفيد 19 لم يعانوا من أعراض مؤلمة مثل آلام الرأس ومشاكل في التنفس، حرارة مرتفعة، والسعال الجاف وغيرها من الأعراض، بل على العكس كانت أعراضهم متقاربة من أعراض الزكام الخفيف.

وأعلن عضو الأكاديمية الصينية لعلوم الهندسة، تشونغ نانشان، أن السمة الرئيسية للمصابين بفيروس “كوفيد-19” دون أعراض هي معدل نقل العدوى العالي.

وقال “نانشان”، عالم الأوبئة الرائد في الصين، خلال الندوة الروسية الصينية، التي جرت في شكل مؤتمر بالفيديو: “المرضى الذين لايعانون من أعراض “كوفيد-19″ يشكلون 20-40 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات”.

وأضاف الأكاديمي الصيني أن سمتهم المميزة الرئيسية هي النقل المرتفع للعدوى نسبيا”، مشددا على أن هذه الظاهرة تتطلب أقصى درجات الاهتمام.

ويعتقد المختص الصيني أنه في حالة الإصابة بالعدوى في التجمعات التي لا يعرف مصدرها، من الضروري إجراء اختبار شامل لجميع سكان المنطقة.

وفقا لأحدث بيانات موقع “وورلدميتر” المتخصص في رصد تطورات تفشي الوباء المنتشر حاليا حول العالم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في الصين – 8684039 حالات وعدد الوفيات – 128165 حالة، وتماثل للشفاء – 8064548 شخصا.