إليكم هذه الحيل التي تُساعدكم على النوم بدقائق

يمكن للنوم الجيد ليلاً أن يُحدث فرقاً كبيراً في يومك، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والاستعداد لمواجهة التحديات في حياتك. ولذلك عندما تكافح من أجل النوم، يمكن أن تشعر بالتوتر والإحباط بشكل لا يصدق، مع العلم أن ذلك سيؤثر على مزاجك وأدائك في صباح اليوم التالي.

ووفقاً لمسح أجرته Get Laid Beds، يستغرق خُمس الأشخاص في المملكة المتحدة ما بين ساعتين إلى 3 ساعات للنوم بمجرد دخولهم إلى الفراش، وهذا ليس مثالياً. وإذا وجدت نفسك غير قادر على النوم، فقد ترغب في تجربة بعض الحيل “غير العادية” التي ينصح بها الخبراء.

وشاركت الدكتورة ديزي ماي 3 نصائح غير معروفة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة ليغطوا في النوم، وتقول إن هذه الحيل ستساعد على النوم في دقائق قليلة، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتتمثل حيلة الدكتورة ديزي الأولى في إبقاء عينيك مفتوحتين، الأمر الذي قد يبدو غير بديهي إلى حد ما، لكن هذا هو بيت القصيد.

وتقول الخبيرة إنه يجب عليك إجبار نفسك على البقاء مستيقظاً لأن هذا سيخدع عقلك للقيام بالعكس. وتشرح قائلة: “هناك في الواقع عبارة لوصف هذا، والتي تسمى: النية المتناقضة، حيث تتحدى نفسك للبقاء مستيقظاً وتخدع عقلك ليعطي أوامر النوم”. وتضيف: “كل ما عليك فعله هو الاستلقاء في السرير، وإبقاء عينيك مفتوحتين قدر الإمكان، وكرر العبارات” لا تنام” أو”لن أنام”. وستتعب عضلات عيناك بسرعة وستغط على الأرجح في النوم”.

وتمضي الدكتورة ديزي ماي في اقتراح تقنية التنفس، المعروفة باسم طريقة 4-7-8. “للقيام بذلك، عليك أن تضع لسانك على سقف فمك للقيام بالتمرين بالكامل، خلف أسنانك مباشرة. ثم قم بالزفير من خلال فمك. بعد ذلك، أغلق فمك واستنشق من أنفك لمدة 4 ثوان. ثم احبس أنفاسك لمدة 7 ثوان.” وتتابع ديزي “الآن بعد الانتهاء من أول خطوتين، أخرج الزفير من خلال فمك، ولمدة 8 ثوان. كرر هذا حتى تنام بسرعة”.

ونصيحة الدكتورة ديزي الأخيرة تتعلق بالتفكير في أحداث اليوم. وتقول إن المضي قدماً في يومك يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً عند محاولة النوم. وتقول ديزي “فكر بما كان عليه يومك أثناء استلقائك في السرير، ولكن افعل ذلك بدءاً من النوم في المساء، إلى الاستيقاظ أول شيء في ذلك الصباح. افعل كل شيء بترتيب عكسي. هذا سيبقي عقلك بعيداً عن أي مخاوف، ويساعدك على النوم بسرعة”.