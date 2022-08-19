إليكم هذه العلاجات الطبيعية للتخلص من الخطوط البيضاء

تؤثر علامات التمدد على معظم النساء بعد الولادة، لكن هذا ليس السبب الوحيد. يمكن أيضًا العثور على علامات التمدد عند الرجال والنساء غير الحوامل. تحدث علامات التمدد عن طريق زيادة الوزن أو فقدانه بشكل مفاجئ. من المؤكد أن علامات التمدد لديها القدرة على أن تكون غير مريحة للغاية. يمكن أن تؤثر علامات التمدد على أي شخص سواء كانوا مراهقين أو بالغين.
العلاجات المنزلية للتخلص من علامات تمدد البشرة
لإزالة علامات التمدد يلجأ الناس كثيرًا إلى العديد من الإجراءات التجميلية، أن العلاجات التجميلية القائمة على المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها مجموعة فريدة من الآثار الضارة. قد يستفيد المرء من بعض العلاجات المنزلية القوية لمنع الآثار الجانبية السلبية. يمكن تقليل علامات التمدد أو تفتيحها أو حتى التخلص منها بمساعدة العديد من المنتجات الطبيعية. ومع ذلك فإنه يتطلب روتينًا ثابتًا للعناية بالبشرة.
زيت الأركان
غني بفيتامين E بما أن زيت الأرغان يجعل الجلد أكثر مرونة، فإن استخدامه لعلامات التمدد قد يساعد الأنسجة التالفة على الشفاء تدريجيًا، مما يتسبب في اختفاء العلامات تدريجيًا.
عصير ليمون
يقلل عصير الليمون من الرؤية بكفاءة لأنه يتمتع بخصائص تبييض طبيعية. لملاحظة النتائج ضعي شرائح الليمون على علاماتك أو استخدم عصير الليمون الطازج كل يوم.
بياض البيض
بياض البيض هو غذاء خارق للبشرة لأنه غني بالبروتينات والأحماض الأمينية. يساعد بياض البيض على تفتيح علامات التمدد بينما يشد الجلد أيضًا عند وضعه على علامات التمدد.
عصير البطاطس
نظرًا لأن البطاطس تحتوي على النشا وأنزيمات أخرى لتفتيح البشرة، فإنها كثيرًا ما تستخدم لإزالة الشوائب والبقع والعيوب الأخرى من الجلد. عند استخدامه بشكل متكرر فإنه يبيض البشرة ويقلل بشكل فعال من ظهور علامات التمدد.
زيت الزيتون
يتمتع زيت الزيتون بصفات ترطيب ممتازة ومليء بالمعادن ومضادات الأكسدة التي تعتبر فعالة بشكل خاص في إصلاح تلف الجلد. يمكن معالجة علامات التمدد بزيت الزيتون المعصور على البارد لمساعدتها على الاختفاء بمرور الوقت.