إليكم هذه العلاجات الطبيعية للتخلص من الخطوط البيضاء

تؤثر علامات التمدد على معظم النساء بعد الولادة، لكن هذا ليس السبب الوحيد. يمكن أيضًا العثور على علامات التمدد عند الرجال ‏والنساء غير الحوامل. تحدث علامات التمدد عن طريق زيادة الوزن أو فقدانه بشكل مفاجئ. من المؤكد أن علامات التمدد لديها القدرة ‏على أن تكون غير مريحة للغاية. يمكن أن تؤثر علامات التمدد على أي شخص سواء كانوا مراهقين أو بالغين‎.‎

العلاجات المنزلية للتخلص من علامات تمدد البشرة

لإزالة علامات التمدد يلجأ الناس كثيرًا إلى العديد من الإجراءات التجميلية، أن العلاجات التجميلية القائمة على المواد الكيميائية يمكن ‏أن يكون لها مجموعة فريدة من الآثار الضارة. قد يستفيد المرء من بعض العلاجات المنزلية القوية لمنع الآثار الجانبية السلبية. يمكن ‏تقليل علامات التمدد أو تفتيحها أو حتى التخلص منها بمساعدة العديد من المنتجات الطبيعية. ومع ذلك فإنه يتطلب روتينًا ثابتًا للعناية ‏بالبشرة‎.‎

زيت الأركان

غني بفيتامين‎ E ‎بما أن زيت الأرغان يجعل الجلد أكثر مرونة، فإن استخدامه لعلامات التمدد قد يساعد الأنسجة التالفة على الشفاء ‏تدريجيًا، مما يتسبب في اختفاء العلامات تدريجيًا‎.‎

عصير ليمون

يقلل عصير الليمون من الرؤية بكفاءة لأنه يتمتع بخصائص تبييض طبيعية. لملاحظة النتائج ضعي شرائح الليمون على علاماتك أو ‏استخدم عصير الليمون الطازج كل يوم‎.‎

بياض البيض

بياض البيض هو غذاء خارق للبشرة لأنه غني بالبروتينات والأحماض الأمينية. يساعد بياض البيض على تفتيح علامات التمدد بينما ‏يشد الجلد أيضًا عند وضعه على علامات التمدد‎.‎

عصير البطاطس

نظرًا لأن البطاطس تحتوي على النشا وأنزيمات أخرى لتفتيح البشرة، فإنها كثيرًا ما تستخدم لإزالة الشوائب والبقع والعيوب الأخرى ‏من الجلد. عند استخدامه بشكل متكرر فإنه يبيض البشرة ويقلل بشكل فعال من ظهور علامات التمدد‎.‎

زيت الزيتون

يتمتع زيت الزيتون بصفات ترطيب ممتازة ومليء بالمعادن ومضادات الأكسدة التي تعتبر فعالة بشكل خاص في إصلاح تلف الجلد. ‏يمكن معالجة علامات التمدد بزيت الزيتون المعصور على البارد لمساعدتها على الاختفاء بمرور الوقت‎.‎