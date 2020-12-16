إليكم هذه العلاجات المنزلية الـ8 لاستعادة حاسة الشم

ليس فقط الإصابة بكورونا التي تتسبب بفقدان حاسة الشم، بل أيضا التهاب الفم والجيوب الانفية والمشاكل في الجهاز التنفسي وطقم الأسنان، كل هذه الأسباب الشائعة تؤدي لفقدان حاستي الشم والتذوق، وليس صحيحا ربط فقدان حاسة الشم بالإصابة بكورونا.

وفي هذا التقرير نقدم 8 علاجات منزلية مذهلة للتغلب على فقدان حاسة الشم.

زيت الخروع

من المعروف أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للميكروبات، كما يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يساعد في مكافحة الأمراض الموسمية، لذا فإن زيت الخروع هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج فقدان حاسة الشم، فقد تحتاج إلى وضع قطرة واحدة من زيت الخروع في كل من فتحتي الأنف في الصباح وقبل الذهاب للنوم، فهذا يساعد على أنف صافٍ.

الثوم

يعتبر الثوم من أفضل العلاجات المنزلية لنزلات البرد والإنفلونزا، فهو يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ويساعد على تخفيف انسداد الممرات في الأنف وإعادة حاسة الشم، وذلك من خلال أخذ من 2 إلى 3 فصوص من الثوم وسلقها ثم شرب الماء مرتين في اليوم.

الزنجبيل

علاج فعال آخر للتخلص من أعراض السعال والبرد، إنه بالفعل أحد أفضل المكونات في مطبخك، يمكن أن يساعد في العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك فقدان حاستي الشم والتذوق.

الزنجبيل له رائحة قوية مع نكهة لاذعة، وبالتالي يمكنه تنشيط الأعصاب المسدودة لاستعادة الرائحة والذوق.

الفلفل الحار

يحتوي هذا النوع من الفلفل على مركب الكابسيسين الذي وجد أنه فعال في تخفيف احتقان الأنف، ويخفف الألم، ويقلل من الالتهاب، ويزيد من إنتاج المخاط.

عصير ليمون

يُعتقد أن الليمون ليس جيدًا أثناء البرد بسبب الطعم الحمضي، ولكن عصير الليمون له خصائص مضادة للميكروبات للتغلب على فقدان حاستي الشم والتذوق.

خل التفاح

خل التفاح يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في استعادة حاستي الشم والذوق؛ إذ يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تزيل احتقان الأنف عن طريق القضاء على الميكروبات.

القرفة

من أقوى البهارات ذات النكهة العطرية، ويتم استخدامها في العديد من العلاجات العشبية لرائحتها وطعمها الرائع، ويمكنك الاستفادة من القرفة للتغلب على فقدان حاستي الشم والتذوق.

النعناع

يحتوي النعناع على المنثول الذي يمتلك خصائص تبريد عالية، كما أنه مضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات بطبيعته، مما يجعله مناسبًا لتسكين البرد والسعال والاحتقان.