إليكم هذه المشروبات الغنية بالحديد التي يمكنكم صنعها في المنزل

من المعروف على نطاق واسع أنه يمكنك تلبية متطلباتك من الحديد عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد، ولكن لأي سبب من الأسباب، إذا لم تتمكن من تناول الأطعمة الصلبة الغنية بالحديد ، يمكنك استبدالها بالمشروبات.

إليك 6 مشروبات غنية بالحديد وفقا لموقع ” OnlyMyHealth”، يمكنك صنعها في المنزل لمكافحة نقص الحديد.

1) عصير السبانخ

السبانخ مصدر ممتاز آخر للحديد يمكنك استخدامه لصنع العصير أو العصير، يمكنك صنع عصير لذيذ عن طريق مزجه مع جوز الهند والكاجو والتوت، يمكنك أيضًا إضافة الأناناس أثناء صنع العصير، سيؤدي ذلك إلى زيادة كمية فيتامين سي في الشراب مما يوفر فوائد إضافية.

2) مخفوق بروتين البازلاء

مخفوق بروتين البازلاء هو مشروب يمكنك تحضيره في المنزل للمساعدة في زيادة مستويات الحديد لديك. يحتوي بروتين البازلاء على كمية أعلى من الحديد مقارنة بمساحيق البروتين الأخرى، أثناء تحضير مشروب بمسحوق بروتين البازلاء ، يمكنك صنع مشروبات أخرى غنية بالحديد وجعلها مخفوقة أو سموثي، تأكد من عدم استخدام أي سكر مضاف لجعله محلى.

3) عصير الشمندر

يعد صنع عصير الشمندر مشروبًا بسيطًا آخر غني بالحديد يمكنك تجربته في المنزل. بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من الحديد، يحتوي جذر الشمندر أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل البوتاسيوم والمنغنيز والفولات والبيتين وفيتامين سي، بالإضافة إلى المعادن التي يحتويها الشمندر والتي تساعد على إصلاح خلايا الدم وتحسين إمدادات الأكسجين، يمكنك جعل عصير الشمندر أكثر لذة عن طريق إضافة الجزر أو البرتقال

4) عصير القراصيا

البرقوق الخوخ المجفف غني بالحديد غير الهيم، يمكن لعصير البرقوق أن يجعلك تتحكم في متطلباتك اليومية من الحديد؛ ومع ذلك، لا يجب الاعتماد عليه كليًا فقط ، لأن الحديد غير الهيم لا يمتص بسهولة في الجسم، وبالتالي، يجب أن يكون لديك مزيج من الحديد الهيم وغير الهيم للحفاظ على مستويات الحديد الصحية في جسمك.

5) عصير التوت

جنبا إلى جنب مع الحديد، التوت غني بفيتامين C، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك. يمكنك صنع عصيرها أو عصيرها بإضافة الموز والشوفان وبذور الشيا والزبادي اليوناني.

6) عصير القرع

بذور اليقطين مصدر كبير للحديد ، كما تمدك بمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية. بصرف النظر عن تزيين الأطعمة ببذور اليقطين ، يمكنك أيضًا صنع عصير أو عصير منها ، بينما يمكنك تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالحديد في نظامك الغذائي ، فمن المهم استشارة طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل إجراء أي تغييرات، إذا كنت تعاني من فقر الدم ، يمكنك أن تسأل طبيبك عن الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك تناولها وتجنب حدوث المضاعفات.