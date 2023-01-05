الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم هذه المشروبات للحفاظ على ترطيب الجسم خلال فصل الشتاء

منذ 4 دقائق
شرب الشاي- تعبيرية

شرب الشاي- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

يعتبر الجفاف مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى مجموعة متنوعة من المشاكل مثل جفاف الجلد، والدوخة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. ونظرًا لأن الجسم يعاني من عطش أقل خلال فصل الشتاء، يتعين عليكم شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم وصحته.

إليكم في ما يلي بعض المشروبات المرطبة الصحية لفصل الشتاء:

– شاي البابونج: يعتبر من المشروبات المفيدة جدًا في التعامل مع الجفاف، كما إنه لا يحتوي على مادّة الكافيين. ويخفف شاي البابونج من تشنجات العضلات ويعالج اضطرابات النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل القلق وتحسين الهضم وتقليل تقلصات الدورة الشهرية وتعزيز الاسترخاء.

– حليب الكركم: يعتبر الحليب الذهبي أو حليب الكركم من المشروبات المثالية التي يجب تناولها قبل الليل. يحتوي هذا المشروب على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في تحسين الصحة العامة.

– العصير الأخضر: يتم تحضير هذا العصير عن طريق مزج أنواع مختلفة من الخضار. ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامّة. لذلك، لا يعد العصير الأخضر طريقة رائعة لتحسين صحتكم فحسب، بل يمكن أن يساعدكم أيضًا في تعزيز مستويات الترطيب وتحسين صحة البشرة في الشتاء.

– شراب الزنجبيل: يعد شرب شاي الزنجبيل طريقة رائعة لزيادة مستوى الترطيب. كما أن لديه فوائد صحيّة أخرى متعددة مثل التحكم في ضغط الدم والوزن وسكر الدم، بالإضافة الى الخصائص المسببة للسرطان.

– الشوربات الساخنة: يمكن أن يكون تناول الحساء الساخن خلال أشهر الشتاء ممتعًا ومفيدًا. وتعد البطاطا والجزر واللفت والبازلاء والبندورة والفطر من بين أشهى الخضار في الشوربة.

    المزيد من الصحة

    فواكه- تعبيرية
    6 أنواع فواكه يجب ألا تتوقف عن تناولها
    طعام
    لصحة قلبك.. أفضل وأسوأ الأطعمة لضبط نسبة الكوليسترول
    الرمان
    دراسة تكشف: هل يرفع الرمان السكر؟

    الأكثر قراءة

    معارض السيارات
    هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان
    حادث سير مروع في فيطرون
    بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون