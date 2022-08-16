إليكم 4 طرق غير جراحية لتجميل الأنف

تعتبر عمليات الأنف من أكثر عمليات التجميل انتشاراً على الإطلاق.

والآن، بات بإمكانكم عدم الخضوع لهذه العمليات، لذلك، إليك أشهر عمليات تجميل الأنف غير الجراحية التي باتت تلقى رواجاً واسعاً في الفترة الأخيرة:

تجميل الأنف السائل

يُطلق خبراء التجميل على حشو حمض الهيالورونيك في الأنف لتعديل شكله مؤقتاً اسم عملية “تجميل الأنف السائل”، وتعتبر هذه العملية غير الجراحية خياراً شائعاً لتجميل الأنف، نظراً لسهولتها وسرعة إنجازها ونتائجها الشبيهة بنتائج الجراحة، لكن هل تعتبر خياراً آمناً؟

هناك العديد من عمليات تجميل الأنف السائل الناجحة في واقع الأمر، والتي لم تحدث فيها أي مضاعفات تذكر، لكن مع كثرة الممارسين غير المختصين بعمليات تجميل الأنف السائل، والذين ليس لديهم فهم أساسي لتشريح الأنف البشري، أصبحت احتماليات حدوث المضاعفات أعلى.

يقول أستاذ الجراحة التجميلية في جامعة تكساس، رود جي روهريش لمجلة allure: “بصفتي جراحاً مختصاً في جراحة تجميل الأنف، أقوم أيضاً بإجراء عملية تجميل الأنف غير الجراحية هذه كثيراً، لكنني بالطبع أعرف التشريح وأحترمه”. ويتابع: “يزعجني دائماً، على الرغم من ذلك، أن أرى شخصاً غير مختص يقوم بحقن الأنف التجميلي، فهي ممارسة قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا لم يكن الطبيب مدركاً تماماً أين يجب أن يحقن الإبرة، وكيف يجب أن يتعامل مع أنف المريضة”.

لكن في المقابل، تقول جرّاحة التجميل دارا ليوتا، التي تُجري ما يزيد عن 30 عملية تجميل أنف سائلة شهرياً في عيادتها في مدينة نيويورك، إنها لا تصف هذه العملية على أنها عملية تنطوي على مخاطر عالية.

وتضيف: “عندما يتحدث الناس عن كونها محفوفة بالمخاطر فإنهم يشيرون إلى مضاعفات التسوية الوعائية، والتي تحدث عندما يعيق الحشو تدفق الدم عبر الشريان النهائي الحرج، إما عن طريق الدخول المباشر إلى الشريان نفسه والتسبب في انسداده، أو عن طريق ضغط الشريان من الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى وقف تدفق الدم. واحتماليات حدوث ذلك ضئيلة للغاية”.

تجميل الأنف بالليزر

في هذه الطريقة يتم إعادة تشكيل العظام والغضاريف بالليزر باستخدام الإيتريوم والألومنيوم، وفقاً لما ورد في موقع pubmed.

وتعتبر عملية تجميل الأنف بالليزر تقنية آمنة، وتعطي نتائج مشابهة لعمليات تجميل الأنف الجراحية؛ إذ يكون فيها مستوى الدقة عالياً، والأهم من ذلك ليس لها أي مضاعفات خطيرة.

يساعد الليزر على إنتاج الكولاجين وجعل أنسجة الجلد أرق، لكن وجب التنويه أن هذه الطريقة لا تصلح لأولئك اللواتي يرغبن في تغيير شكل أنوفهن بشكل تام، ففي تلك الحالة يتم اللجوء إلى العمل الجراحي، لكن التجميل بالليزر خيار ممتاز لأولئك اللواتي يرغبن في إجراء تعديلات بسيطة فقط في أنوفهن.

تجميل الأنف بالخيوط

تجميل الأنف بالخيوط هو إجراء غير جراحي سريع وبسيط، ولا يحتاج إلى فترة نقاهة طويلة، كما تقول طبيبة الأمراض الجلدية واي تشانغ لموقع realself.

تُصنع الخيوط المستخدمة في هذه العملية من بوليمرات قابلة للامتصاص، مثل بولي ديوكسانون، وهي نفس المواد التي تصنع منها الخيوط المستخدمة في الجراحة.

تذوب البوليمرات خلال أربعة إلى ثمانية أشهر، اعتماداً على سُمك الخيط المستخدم.

ولا تحتاج هذه العملية إلى تخدير عام، إذ يكفي تخدير الأنف بشكل موضعي، ثم يقوم الطبيب بإدخال الخيوط إلى المناطق المستهدفة من الأنف بهدف شده.

ومن المهم معرفة أن الخيوط لا يمكنها تغيير بنية أو شكل الأنف، إنها تقوم فقط بتحويل الأنسجة وتشكيلها، لجعل جوانب معينة من الأنف تبدو أنحف، أو أعلى، أو مقلوبة أكثر لفترة قصيرة.

يجب الانتباه إلى أن هناك بعض النساء اللواتي يعانين من حساسية تجاه المواد المستخدمة في صنع الخيوط، وبالتالي لا يجب عليهن اللجوء إلى هذه الطريقة لتجميل الأنف.

بعيداً عن العمليات.. جربي كونتور الأنف

في نهاية المطاف، وإذا لم ترغبي في إجراء أي عمليات جراحية أو غير جراحية، يمكنك ببساطة تغيير شكل أنفك باستخدام المكياج، أو الكونتور تحديداً.

للكونتور تأثير واضح -رغم أنه مؤقت- ومن الممكن أن يجعل أنفك يبدو أصغر للغاية، كما أنه متاح وسهل الاستخدام.

وهناك العديد من الحيل التي تستطيعين القيام بها باستخدام الكونتور، لإعطاء أنفك مظهراً أطول أو أقصر، كما من الممكن استخدامه لإخفاء العيوب.