إليكم 4 فوائد مذهلة للحمام المثلج

كشفت دراسات جديدة عن المزيد من الآثار الإيجابية، الجسدية والنفسية، “للحمام المثلج‎”.

وذكر موقع “ويل أند غود”، إنه على مدار العقود القليلة الماضية، كانت هناك بعض الاكتشافات بشأن كيفية تأثير الاستحمام البارد على ‏أجسادنا وعقولنا، والتي قالت إنه “يزيد الطاقة ويعزز المناعة ويحسن الحالة المزاجية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “لا يزال هناك ‏بعض الجدل حول ما إذا كانت هناك دلائل قاطعة على تلك الفوائد‎”.‎

وقال عالم فسيولوجيا التمارين، زاك كارتر، لمستشفى “كليفلاند كلينك”: “الاستحمام بالماء البارد ليس فعالا حقا في أي من هذه ‏المجالات. أنت لا تحصل على ما يكفي (من فوائد) مقابل الانزعاج الذي يجلبه (الاستحمام بالماء البارد)‏‎”.‎

وفي هذا الصدد، نوه موقع “ويل أند غود” إلى أن تجربة سريرية أجريت عام 2016 في هولندا، والتي تتبعت 3 آلاف شخص ‏استحموا بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية كل يوم لمدة 3 أشهر، قالت إنه “رغم أن الغالبية العظمى من المشاركين أبلغوا عن ‏درجة متفاوتة من الانزعاج أثناء الاستحمام، فقد قال 91 في المائة إنهم سيستمرون بهذه الممارسة بعد انتهاء التجربة، و64 بالمئة ‏منهم فعلوا ذلك بالفعل‎”.‎

الفوائد الأربع‎:‎

زيادة الطاقة

بالنظر إلى الرجفة الفورية التي تحصل عليها من تعريض نفسك للماء البارد، فمن المنطقي أن هذا النوع من الاستحمام ارتبط بزيادة ‏مستويات الطاقة‎.‎

الباحثون في هولندا وجدوا أن التأثير الإيجابي الأكثر شيوعا للتجربة، كان الزيادة في مستويات الطاقة لدى الأشخاص، والتي شبهها ‏العديد من المشاركين بـ”تأثيرات الكافيين”.‎

تقوية المناعة

الدراسة نفسها وجدت أن أيام المرض التي أبلغ عنها المشاركون للتغيب عن العمل، انخفضت بنسبة 29 بالمئة على مدار التجربة‎.‎

على الرغم من أن هذا يبدو واعدا، فإنه لا يعني بالضرورة أن الاستحمام البارد يمكن أن يحسن نظام المناعة لديك، لكنه يعني فقط أنه ‏قد يكون هناك “بعض الارتباط‎”.‎

تحسين المزاج

وفقا لمقال صدر عام 2008 من‎ “Medical Hypotheses”‎، فإن الاستحمام البارد قد يساعد أيضا في تحسين حالتك المزاجية‎.‎

السبب هو أنه “نظرا للكثافة العالية لمستقبلات البرد في الجلد، فمن المتوقع أن يرسل الاستحمام البارد كمية هائلة من النبضات ‏الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تأثير مضاد للاكتئاب”، وفق الموقع‎.‎

وهذه ليست بيانات سببية قاطعة، لا تعني أن الاستحمام البارد “يصلح” الاكتئاب، لكنها تعني فقط أنه قد يكون لها آثار إيجابية على ‏الحالة المزاجية للناس‎.‎

ومع ذلك، فإن الماء البارد يمكن أن يخبر الدماغ بإفراز النورأدرينالين والدوبامين، ويسبب لك الشعور ببعض التأثيرات الحيوية ‏والمضادة للاكتئاب‎.‎

ويشدد الخبراء على أن هذا “ليس بديلا لمضاد الاكتئاب الفعلي، لكنه “قد يكون مفيدا إذا كنت بحاجة إلى جرعة طاقة إيجابية في ‏الصباح‎.‎

بشرة وشعر ناعمين ولامعين

عندما يضرب الماء البارد بشرتك، يزيد الجسم من تدفق الدم للحفاظ على درجة الحرارة الأساسية لحماية الأعضاء الحيوية، مع تقييد ‏الدورة الدموية بالقرب من الجلد”، وفق طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل في نيويورك، ميشيل غرين‎.‎

الماء البارد يمكن أن يخفف الحكة، ويقلل الالتهاب، ويشد المسام، مما يجعل البشرة تبدو مشدودة أكثر، ويمنحها إشراقا‎.‎

وفيما يتعلق بالشعر، يمنح الماء البارد الشعر لمعانا ونعومة‎.‎