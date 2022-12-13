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إنجاز طبيّ لبنانيّ في السعودية.. استئصال ورم لابنة الـ 9 سنوات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2022 5:39 مساءً
إنجاز طبيّ لبنانيّ في السعودية

إنجاز طبيّ لبنانيّ في السعودية

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نجح استشاري جراحة النساء والولادة، الدكتور وسيم روفايل، الحاصل على البورد الفرنسي، في استئصال ورم حميد بالمبيض لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

روفايل الذي ترأس الفريق الطبي المعالج، هو طبيب لبناني من جون الشوفية، يعمل حاليًا في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة الخبر السعودية.

فيما كشف الفحص الطبي للطفلة، والذي أجريَ لها بسبب شعورها بآلام حادة في أسفل البطن، وغثيان شديد، وعدم القدرة على النوم، عن وجود ورم حميد عبارة عن كيس بطول 12 سنتيمترًا، يحتوي على سوائل دهنية وشعيرات (Dermoid Cyst).

د. وسيم روفايل

د. وسيم روفايل

كما تبيَّن وجود ضعف شديد في التروية الدموية المغذية للمبيض الأيمن، والحاجة ماسة إلى التدخل الجراحي السريع، خلال مدّة أقصاها 6 ساعات قبل فقدان المبيض أو الحاجة إلى استئصاله.

هذا واستغرقت الجراحة ساعتين تحت التخدير الكامل، واستخدم الفريق الطبي المعالج تقنيات المنظار المتطور (Laparoscopy)، عبر إجراء 3 فتحات صغيرة بحجم سنتيمتر واحد، وتجنب عمل أيّ فتح بالبطن مثل العمليات التقليدية. تم استئصال الورم كاملًا، ومن ثم التنظيف العام للمنطقة وإعادة قدرة التروية الدموية للمبيض الأيمن.

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