إنجاز واعد.. دواء لحب الشباب قد يُعالج هشاشة العظام والتهاب المفاصل

في ظلّ البحث عن علاجات جديدة لالتهاب مفاصل اليد، توصل فريق من العلماء إلى إنجاز جديد واعد، أثناء تجارب على عقار تم تطويره في الأصل لعلاج حب الشباب والصدفية.

كما تمكن العلماء من اكتشاف أن الدواء يمكن أن يمنع تطور مرض التهاب مفصل اليد في نماذج حيوانات المختبر، ويعملون حاليًا على البشر للتأكد من إمكاناته كعلاج إكلينيكي جديد، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Science Translational Medicine.

حمض الريتينويك

هذا وأجرى البحث علماء في جامعة أكسفورد، بدأوا بدراسة المتغيرات الشائعة في جين يسمى ALDH1A2 الذي تم ربطه بالتهاب مفاصل اليد الحادOA .

تأكد الباحثون من هذا الارتباط من خلال الاعتماد على بيانات من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ثم حصلوا على غضروف مفصلي من 33 مريضًا من مرضى الزراعة العضوية أثناء خضوعهم لعملية جراحية.

كما تمت دراسة هذه العينات جنبًا إلى جنب مع النماذج التجريبية، والتي مكنت الفريق من تحديد جزيء معين كان منخفضًا بشكل خاص في الأفراد المعرضين للخطر. يسمى الجزيء حمض الريتينويك، ويتم تصنيعه عبر جين ALDH1A2. من خلال تسلسل الحمض النووي الريبي، تمكن الباحثون من اكتشاف وجود علاقة متبادلة بين المتغيرات الجينية وانخفاض حمض الريتينويك والالتهابات التي تظهر في الزراعة العضوية.

حب الشباب والصدفية

بعدئذ اتجه الباحثون إلى عقار يسمى Talarozole، الذي تم تطويره لتثبيط عملية التمثيل الغذائي لحمض الريتينويك لعلاج حب الشباب والصدفية والأمراض الجلدية ذات الصلة. عند استخدامه في مفاصل الركبة لنماذج فئران التجارب، كان الدواء قادرًا على تقليل إصابة الغضروف والالتهاب بعد ست ساعات. تم تكرار النتائج أيضًا في مفاصل خنازير خارج الجسم الحي.

هشاشة عظام وألم مزمن

من جانبها، قالت دكتورة نيها إيسار براون، باحثة مشاركة في الدراسة ومديرة الأبحاث الصحية في جامعة أوكسفورد: “لا تزال الدراسة في مرحلة مبكرة، ولكن مع هذه النتائج المشجعة، فإننا نقترب خطوة كبيرة من قدرتنا على تطوير فئة جديدة من الأدوية المعدلة لعلاج هشاشة العظام، والتهاب المفاصل”.

آمال كبيرة

ونظرًا لأن عقار “تالاروزول” يتمتع بملف تعريف أمان مقبول لدى البشر، فإن العلماء يعلقون آمالًا كبيرة على مسار سلس للاستخدام السريري. لقد أجروا إثباتًا صغيرًا آخر لدراسة المفهوم لمعرفة ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج الأولية، ووضع الأساس لنهج علاج جديد للزراعة العضوية.

أهداف بيولوجية

كذلك، أضافت دكتورة إيسار براون أن “هناك حاجة ماسة إلى علاجات معدلة للأمراض مصممة لمنع أو عكس الأعراض المؤلمة لالتهاب المفاصل الروماتويدي. تكشف هذه الدراسة عن فهم جديد لأسباب هشاشة العظام في اليد، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحديد أهداف بيولوجية جديدة للتدخل في متناول الزراعة العضوية”.