إن كنت تعاني من أي من هذه الأعراض.. فجهازك الهضمي في خطر

يعاني الكثير من اضطرابت متفاوتة في الجهاز الهضمي، خاصة في ظل جائحة كورونا، وقلة الحركة والمشي نتيجة الإقفال العام الذي طال العديد من الشركات في دول العالم.

مؤخراً كشف موقع “هيلث لاين” عن 5 أعراض تدل على أن الأمعاء والجهاز الهضمي لا يعملان بشكل سليم في جسم الإنسان.

وجاءت العلامات التي نشرها الموقع في تقرير له كالتالي:

اضطراب المعدة:

وهذه الاضطراب قد يتمثل في الشعور بالغازات، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال وصعوبة التخلص من الفضلات.

اتباع نظام غذائي عالي السكر:

يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة أن يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك، الأمر الذي يصيبها بخلل في العمل.

تغييرات مضطربة في الوزن:

قد يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود خلل في القناة الهضمية.

اضطرابات النوم أو التعب المستمر:

قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن.

تهييج الجلد:

قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء. وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناتج عن سوء التغذية إلى زيادة “تسرب” بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد.