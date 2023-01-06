إيساي اليابانية تكشف تكلفة العلاج بعقار ألزهايمر الجديد سنويا!

قالت شركة الأدوية اليابانية إيساي (الجمعة 6-1-2023) إنها سعرت عقارها الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا لعلاج مرض ألزهايمر والمسمى (ليكيمبي) عند 26500 دولار في السنة.

وطورت إيساي العقار مع شركة بايوجن.

وتوقع محللون من وول ستريت أن يبلغ سعر العقار نحو 20 ألف دولار سنويا وتوقع مايلز مينتر المحلل في شركة ويليام بلير في نهاية العام الماضي سعرا أقرب إلى 28 ألف دولار.

وقال معهد المراجعة السريرية والاقتصادية، وهو مجموعة أبحاث لتسعير العقاقير، إن العلاج سيكون معقول التكلفة إذا تراوح سعره بين 8500 و20600 دولار سنويا.

ووافق مسؤولو الصحة الأميركيون، الجمعة، على دواء لمرض الزهايمر يخضع لمراقبة وثيقة ويبطئ بشكل ضئيل المرض الذي يصيب الدماغ، وإن كان مع مخاطر السلامة المحتملة التي سيتعين على المرضى وأطبائهم مراقبتها بعناية.

ودواء ليكيمبي هو الأول الذي ثبت بشكل مقنع أنه يبطئ التدهور في الذاكرة والتفكير الذي يميز مرض الزهايمر من خلال استهداف البيولوجيا الأساسية للمرض.

وافقت إدارة الغذاء والدواء على ذلك لمرضى الزهايمر، وتحديدا أولئك الذين يعانون من مرض خفيف أو في مرحلة مبكرة من المرض.

ويعمل الدواء عن طريق إزالة بروتين دماغي لزج يسمى الأميلويد وهو أحد السمات المميزة لمرض الزهايمر. لكن ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب المرض. إذ فشلت سلسلة من الأدوية الأخرى التي تستهدف الأميلويد ويعتقد العديد من الباحثين الآن أن هناك حاجة إلى علاجات مركبة.