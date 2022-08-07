ابتعدوا عنها.. عادات تدمّر صحة الفم!

يعتبر الاهتمام بصحة الفم والأسنان جزءًا مهما من المحافظة على الصحة العامة، لا سيما بعدما أشارت دراسات عدة أنّ إهمال الاهتمام بالأسنان قد يسبّب تداعيات خطرة تتخطى حدود الفم لتصل الى القلب وأعضاء أخرى.

كما رُبط ضعف صحة الفم بحالات خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية تشير التقديرات إلى أن أمراض الفم تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص.

وفيما ينذر هذا الرقم بالخطر، فإن الأخبار السارة هي أن أمراض الفم يمكن الوقاية منها إلى حد كبير.

في هذا الاطار، كشف العديد من خبراء الأسنان لموقع eatthis عن أبرز العادات السيئة التي تضر بصحة الفم ويجب التخلص منها فورا كالتالي:

1- طحن الأسنان

عندما تطحن أسنانك فإنك تمارس ضغطًا مستمرًا عليهم، وينتقل هذا الضغط بدوره إلى الهياكل المحيطة، بما في ذلك اللثة والعظام الموجودة حول أسنانك.

ويؤدي ذلك إلى انحسار اللثة أو إعادة امتصاص عظامك، وعلاوة على ذلك يمكن أن يتسبب طحن أسنانك أيضًا في تلف طبقة المينا التي تغطي أسطح المضغ لأسنانك الخلفية أو تشققها، وبالتالي يقود إلى حساسية الأسنان بسبب طبقة المينا الرقيقة.

ومن النتائج الأخرى للطحن الذي يمارسه الشخص على المفصل الصدغي الفكي، ما يسبب ألم الفك وتيبس الفك والصداع وما إلى ذلك.

2- قضم الأظافر

قضم الأظافر مضر بأسنانك وفكك، حيث يؤدي هذا التصرف المستمر إلى تآكل مينا القواطع ويسبب تلف الأسنان، ويمكن أن تقود إلى:

– سوء الإطباق أو انسداد الأسنان، إذ تنحرف الأسنان عن مكانها بسبب الضغط المستمر على عظم الفك.

– قد يؤدي قضم الأظافر إلى إزاحة الفك.

– إصابات اللثة والتهابات اللثة بسبب الجراثيم الموجودة تحت الأظافر.

– تلف مينا الأسنان الأمامية أو تقطيعها أو تكسرها أو حتى تآكلها الشديد في تيجان الأسنان

– تمزق الحزمة الوعائية العصبية عند مستوى القمة من خلال الصدمات المستمرة

3- عدم تفريش لسانك

إن عدم تنظيف لسانك بالفرشاة غالبًا ما يتم التغاضي عنه عند تنظيف أسنانك، لكن يجب تنظيف لسانك في كل مرة تغسل أسنانك بالفرشاة لتحسين صحة فمك.

استخدم غسول الفم للمساعدة في تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها على لسانك والمساعدة في تطهيرها.

4- استخدام بالفرشاة بشدة

قد يبدو هذا غير بديهي، حيث يعتقد الكثير من الناس أنه كلما زادت صعوبة تنظيفهم بالفرشاة زادت فعالية تنظيفهم بالفرشاة.

ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا والتنظيف الشديد بالفرشاة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى إتلاف أسنانك وصحة الفم بشكل عام من خلال تآكل المينا وإتلاف اللثة.

إذا كانت فرشاة أسنانك تتآكل وتتصلب بسرعة مفرطة أو لاحظت ألمًا في اللثة بانتظام، فمن المحتمل أنك تسبب ضررًا أكثر من نفعه لصحة فمك.

5- عدم تنظيف الأسنان مرتين يوميا

التنظيف بالفرشاة يزيل البلاك، وهي الطبقة اللاصقة التي تتكون على أسنانك عندما تهضم البكتيريا في فمك السكريات والنشويات من الطعام أو المشروبات.

ويسبّب البلاك تسوس الأسنان وأمراض اللثة إذا لم يتم إزالتها بالفرشاة والخيط، لذا يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل، في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش، للوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

6- التنفس عن طريق الفم

إضافة إلى كونه عرضًا جسديًا فعليًا لاضطراب التنفس، يمكن أن يؤثر التنفس من الفم أيضًا سلبًا على صحة أسنانك.

وكلما زفرت من فمك أصبح فمك أكثر جفافاً، وبالتالي زادت فرصك في حدوث:

– التجاويف

– مرض في اللثة

– رائحة الفم الكريهة

هذا لأن فمك يحتاج إلى الكثير من اللعاب ليعمل بشكل صحيح عن طريق الحد من تراكم البكتيريا، لذلك عندما يتنفس شخص ما دائمًا من خلال فمه بدلاً من أنفه فإنه يجفف لعابه أسرع مما يمكنه تجديد نفسه.

7- معجون أسنان كاشط (الفحم المنشط أو صودا الخبز)

على الرغم من أن الفحم عصري للغاية في الوقت الحالي، إلا أنه ليس آمنًا لاستخدامه كمعجون أسنان.

فمعاجين الأسنان المصنوعة من الفحم تضر بمينا الأسنان نظرًا لمستوى كشطها، وعلى الرغم من أنها قد تجعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا في البداية، سوف تتلف أسنانك بالفعل على المدى الطويل ، خاصةً إذا تم الإفراط في استخدامها.

وبالمثل، فإن صودا الخبز هي أيضًا مادة كاشطة جدًا لمينا الأسنان، لذا التزم بمعاجين تبييض الأسنان المعتمدة.

8- استخدام أسنانك لفتح الزجاجات

أسنانك قوية لكنها ليست منيعة، عندما تستخدم أسنانك لفتح الزجاجات أو تمزيق العبوة المفتوحة فإنك تخاطر بتقطيع الأسنان أو إصابة اللثة أو تحريك أسنانك.

9- مضغ الثلج

مضغ الثلج ضار بصحة الفم لأنه يمكن أن يضر مينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية الصلبة والوقائية للأسنان، وبمجرد أن تتلف فإنها تتسبب في حدوث ضرر وتصبح أكثر عرضة للتسوس.

10- تجاهل استخدام الخيط

التنظيف بالخيط مهم جدًا لصحة فمك، فهو لا يحافظ فقط على نظافة أسنانك ولثتك من أي طعام أو أي مواد أخرى عالقة في أسنانك لكنه ضروري للحفاظ على صحة الفم.

لذا من المهم استخدام الخيط مرتين في اليوم على الأقل وأكثر إذا لزم الأمر بعد تناول طعام عالق في أسنانك مثل الفشار.