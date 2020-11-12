استمع لاذاعتنا

ابتكار دواء لتجديد الخلايا بعد العلاج الكيميائي

منذ 58 دقيقة
باحث داخل مختبر

باحث داخل مختبر

A A A
طباعة المقال

أشار بيان المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، إلى تمكن علماء من معهد الكيمياء العضوية في نوفوسيبيرسك، من ابتكار دواء أساسه حمض بيتولونيك الذي يستخرج من لحاء البتولا، يسرع تجدد خلايا الكبد والكلى والرئتين ونخاع العظم بعد العلاج الكيميائي. أن هذا الدواء يخفض أيضا من التاثيرات السامة للعلاج الكيميائي والمضادات الحيوية.

وجاء في بيان المكتب، “مهمة العقار “بيتوكسوفيت Betoxovit، هي تجديد خلايا الكبد والكلى والرئتين ونخاع العظم، وتخفيف التأثير السام للعلاج الكيميائي والمضادات الحيوية. كما أن له نشاطا مناعيا ومضادا للفيروسات. وهذا الدواء هو نتيجة عمل استمر أكثر من 20 سنة في دراسة الخصائص السامة والدوائية لحمض البيتولونيك betulonic الذي يحصل عليه من لحاء أشجار البتولا، التي أجريت في معهد الكيمياء العضوية في نوفوسيبيرسك التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا”.

ويؤكد العلماء على خصائصه المضادة للأكسدة وحماية الكبد والكلى والالتهابات والأورام، ويعزز منظومة المناعة. وتشير تاتيانا توليستيكوفا، مديرة مختبر البحوث الدوائية في المعهد، إلى أن دواء بيتوكسوفيت، هو بالدرجة الأولى مخصص لحماية الأعضاء الداخلية من التأثيرات السامة للمستحضرات المستخدمة في العلاج الكيميائي للأمراض المزمنة.

وتضيف موضحة، يساعد حمض بيتولونيك على تخفيض الالتهابات ويزيد من مقاومة الأعضاء الداخلية للعوامل المسببة للأمراض، وكذلك تطبيع النشاط الوظيفي وتحفيز عمليات التجدد في الخلايا ، وله تأثير مناعي.

وتقول الباحثة إيرينا سوروكينا موضحة، يسرع هذا الدواء مع الأدوية الأخرى المستخدمة في العلاج، عملية تعافي الأشخاص بعد العلاج الكيميائي وتناول المضادات الحيوية.

وأضافت، سيبدأ بيع هذا الدواء في صيدليات نوفوسيبيسرك نهاية الأسبوع الحالي ، وقد عبر صيادلة جمهوريتي التشيك وبيلاروس عن رغبتهم في الحصول عليه، بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من الصحة

    تحذير من المعلومات المضللة حول كورونا
    كورونا
    تحذير من “نظريات المؤامرة” حول التطعيم ضد كورونا
    الدراسات لم تتوقف لحل لغز كورونا
    كورونا
    تحديد 8 جينات تزيد خطر الوفاة بفيروس كورونا
    بخاخ أنف - أرشيفية
    كورونا
    “قطرة أنف” مصنوعة من بيض الدجاج تعطي مناعة مؤقتة ضد كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدراسات لم تتوقف عن كورونا
    اكتشاف “جين غامض” في شيفرة فيروس “كورونا”
    ابن الاوزاعي يناشد دول الخليج
    تسببت العقوبات على “حزب الله” بخسارته وظيفته… ابن الاوزاعي يناشد دول الخليج
    صورة من الفيديو
    ما حقيقة فيديو تحطيم ترامب لمحتويات المكتب البيضاوي بعد خسارته الانتخابات؟