الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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ابتكار طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ "الماء الأزرق"

منذ دقيقتين
طريقة تسمح بتخفيض خطر الإصابة بالغلوكوما

طريقة تسمح بتخفيض خطر الإصابة بالغلوكوما

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ابتكر علماء جامعة فورونيج الطبية طريقة جديدة لكشف مشكلات الرؤية التي يمكن أن تتطور إلى الغلوكوما (الماء الأزرق).

إذ تشير البروفيسورة ماريا كوفاليفسكايا، رئيسة قسم طب العيون في الجامعة في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنّ هذه الطريقة تسمح بتخفيض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 30 بالمئة.

تقول: “يمكننا باستخدام التحفيز الضوئي، التأثير في وظيفة العصب البصري وشبكية العين. وقد تم ابتكار جهاز للتحفيز الضوئي الجزئي، استخدمناه في دراسة تجريبية في مختبر كرافكوف (قسم الفسيولوجيا السريرية للرؤية) في المركز الوطني لبحوث طب العيون، وكانت النتائج جيدة وبهذه الطريقة يمكن منع تطور الغلوكوما الحاد”.

تضيف كوفاليفسكايا، هذا الجهاز من ابتكار البروفيسورة ماريا زويفا، كبيرة الباحثين في المركز الوطني لبحوث العيون، باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وهو عبارة عن نظارات خاصة مدمجة مع محفز ضوئي بتردد معين، ويخضع للاختبارات منذ عام 2017، حيث شعر المرضى بعد خضوعهم لعشر جلسات بتحسن الرؤية وحدتها وإدراك الألوان وتقليل خطر الإصابة بالغلوكوما بنسبة 30 بالمئة.

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