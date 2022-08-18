ابرزها الزنجبيل.. 4 علاجات عشبية تساعد مرضى الربو

إذا كنت تعاني من الربو ، فأنت على دراية بعدم الراحة التي تسببها نوبة الربو، ومن أبرز أعراضها الأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال، ومسببات الحساسية بما في ذلك الغبار وحبوب اللقاح والعفن والرطوبة في البيئة ودخان التبغ يمكن أن تؤدي إلى هجوم.

يُعالج الربو عادةً بالأدوية الموصوفة بناءً على العمر وتكرار النوبات وشدتها، ويمكن أن يكون الدواء طويل الأمد، مما يقلل من الالتهاب في الشعب الهوائية، أو قصير المدى، مما يريح المسالك الهوائية المتورمة على الفور ويوفر راحة سريعة.

إلى جانب الأدوية، يوصى غالبًا ببعض الطرق البديلة للتحكم في الربو، والتي تشمل استخدام العلاجات العشبية أو المكملات الغذائية وممارسة تمارين تنفس معينة.

تجري دراسة العديد من الأعشاب للدور الذي قد تلعبه في التخفيف من بعض أعراض الربو لتوفير الراحة، وذلك حسب ما ذكره موقع «emedihealth».

وقد يتم أو لا يتم الجمع بين العلاجات العشبية والأدوية التقليدية، وعند استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوية، يصبح جزءًا من خطة العلاج التكميلي، بينما يُشار إلى العلاجات العشبية وحدها بالعلاج البديل.

من الأهمية بمكان ملاحظة أنه لا ينبغي بدء أي من هذه العلاجات دون استشارة طبيبك المعالج أولاً، وفيما يلي أكثر الأعشاب شيوعًا التي تدعي أنها تقلل من أعراض الربو.

الكركم

يستخدم هذا الجذر الذهبي الأصفر الذي يستخدم في الطبخ في جنوب آسيا عن طريق التجفيف ثم المسحوق منذ فترة طويلة كدواء في الأيورفيدا، النظام الهندي القديم للطب، وكثير من الناس في جميع أنحاء العالم يلجأون إليه الآن للحصول على مجموعة من الفوائد.

تمت دراسة الكركم جيدًا لمكافحته ضد الأمراض الالتهابية، وتم استخدام مركب الكركمين الفعال كعلاج مساعد للأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهابات.

نظرًا لأن نوبة الربو تحدث بشكل أساسي بسبب التهاب الشعب الهوائية، فقد يكون الكركمين مفيدًا، في إحدى الدراسات، أفاد المرضى الذين يعانون من الربو الخفيف إلى المتوسط ​​بتحسن في انسداد مجرى الهواء باستخدام كبسولات الكركمين.

يرجى ملاحظة أن التوافر البيولوجي للكركمين هو موضوع نقاش حاد، ولا تزال الجرعة الفعالة من الكركمين التي قد تساعد في الربو بحاجة إلى الدراسة.

الزنجبيل

بحثت الدراسات في دور الزنجبيل في الإصابة بالربو، ووجدت دراسة نموذجية على الفئران تبحث في استخدام مستخلصات الزنجبيل لعلاج الربو الناجم عن الحساسية انخفاضًا في علامات الاستجابة المناعية في الأشخاص، كما تم تقليل علامات الالتهاب بشكل كبير.

الحبة السوداء

تجد الحبة السوداء أو الكمون الأسود استخدامها في العديد من أشكال الطب البديل بما في ذلك Unani و Ayurvedic.

في مراجعة واحدة تلخص دور الحبة السوداء في السيطرة على أعراض الربو، تم فحص المركب النشط للحبة السوداء، ثيموكينون، في النماذج الحيوانية والخلوية.

ووجد أنه أظهر تأثيرات مضادة للالتهابات، لاحظت الدراسات السريرية التي ظهرت في نفس المراجعة تحسنًا في الأعراض السريرية لدى البالغين المصابين بالربو.

الثوم

يستخدم الثوم كدواء لعلاج نزلات البرد، وبناء المناعة، وتحسين الصحة العامة، وتمت الدعوة للثوم لاستخدامه ضد اضطرابات القلب والأوعية الدموية والدهون، كما يستخدم في انخفاض التهاب الرئتين الناجم عن المواد المهيجة التي تسبب انسداد الشعب الهوائية وصعوبة في التنفس.