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ابرزها معطر الجو.. أشياء سامة في المنزل تعرض طفلك للخطر

منذ 12 دقيقة
طفلان يتناولان الفطور

طفلان يتناولان الفطور

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من المعروف أن تعرض الطفل للموادات الكيميائية يعد من الأمور المضرة لصحته، وقد يزيد من فرص إصابته بالتسمم أو الوفاة، ولذا يجب علي الأم التعرف على مثل هذه الأشياء وتجنب ملامسة الطفل لها للحفاظ علي صحته، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقعي “WEBMED” و”HEALTHLINE”.

– الكلور:

يجب أن يوضع في مكان بعيد عن الأطفال، والسبب أن تلامس جلد الطفل معه قد يكون سبب في تعرضه لتهيج الأنف والجلد والعين والحلق، فهو يحتوي على مواد كيميائية خطيرة تعرض الطفل للأشياء السابق ذكرها.

-منتجات تنظيف السجاد:

والمفروشات تحتوي علي مواد كيميائية قد تعرض الطفل لخطر الإصابة بالسرطان أو تليف الكبد، وأيضا تزيد من تعرضه للإصابة بالغثيان والدوخة، ولذا يجب يجب توخي الحذر وعدم تعامل الطفل مع مثل هذه الأشياء.

– معطر الجو:

إستخدامه بشكل دائم يعد من الحيل المضرة لصحة الطفل، فعندما تنبعث هذه الروائح في الجو قد يلطقتها الطعام المقدم للطفل وتعرضه لخطر الإصابة
بالتسمم، ولذا تجنب التعامل معاها

– مسحوق الغسيل رائحته نفاذة:

والتلامس معه يعرض الطفل لخطر كبير وهو تعرضه للتسمم أو مشاكل في الجهاز التنفسي كالربو.

وقدم التقرير نصيحة وهي يجب تجنب وضع الطفل مع هذه الأشياء، والهدف هو الحفاظ علي الصحة العامة، والحد وتجنب الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة بهذا الامر، وذلك للحفاظ علي صحة الطفل.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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