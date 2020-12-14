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اتبع هذه النصائح لتشاهد كسوف الشمس لاحقا دون الإضرار بعينيك

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 11:49 مساءً
كسوف الشمس

كسوف الشمس

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ينتظر عشاق الظوهر الفلكية كسوف الشمس لمشاهدته كحدث لا يتكرر كثيرا، لكن أثبت الأطباء بأن النظر للشمس خلال فترة الكسوف يلحق الأذى بالعينين. وينصح بعدم التحديق في الشمس بشكل مباشر، إذ تكون أشعة الشمس قوية جدا عندما تكون مركزة ويمكن أن تلحق الضرر بالشبكية، وهو ما يسمى بحروق الشبكية أو اعتلال الشبكية الشمسي، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي إلى العمى، المعروف أيضا باسم عمى الكسوف.

ويمكن أن يكون الضرر مؤقتا أو دائما، ويحدث غالبا دون أي ألم، قد يتعرف المرء عليه بعد ساعات قليلة أو بضعة أيام من مشاهدة كسوف الشمس.

وقد يعاني الشخص من أعراض تتمثل بفقدان الرؤية المركزية (اعتلال الشبكية الشمسي)، رؤية مشوهة، تغيير رؤية الألوان.

ووفقا لوكالة “ناسا” (الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء )، فإن أفضل طريقة لمشاهدة كسوف الشمس هي من خلال نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية الشخصية أو مرشحات مايلر الشمسية.

وذلك لأن عدسات هذه النظارات تكون مصنوعة من مرشحات خاصة أغمق ألف مرة من نظارتك الشمسية العادية.

وهذه نظارات قوية جدا ويمكن أن تعطي رؤية أفضل للكسوف، وتكون مظلمة لدرجة أنك ستتمكن فقط من رؤية الكسوف وستظهر بقية المناطق المحيطة باللون الأسود.

ويجب تجنب استخدام النظارات الشمسية العادية أو نظارات اللحام لكونها لا توفر حماية آمنة من أشعة الشمس الضارة.

ويجب تجنب استخدام كاميرا الهاتف الذكي أو عدسة الكاميرا لتصوير الكسوف، لكونها ليست خيارات جيدة، وسوف تسبب لك الضرر أيضا.

وبالنسبة للمناظير والتلسكوبات، يجب تجنب استخدامها دون مرشحات شمسية خاصة، فدونها تكون غير فعالة وغير آمنة أيضا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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