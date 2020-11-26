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احتمال تقصير مدة الحجر الصحي في الولايات المتحدة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 12:35 صباحًا
فيروس كورونا يواصل انتشاره

فيروس كورونا يواصل انتشاره

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تدس دول العالم دورياً، تخفيض مدة الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا رغم عودة تفشي فيروس كورونا بشكل مقلق إلا أن هناك إمكانية لتجنب موجة ثانية.

وعلى الأثر، كشف مسؤول في المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن احتمال تقصير مدة الحجر الصحي الموصى بها للأشخاص المحتمل تعرضهم لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة، التي قد تتخذها المراكز في وقت قريب، تهدف إلى تقصير مدة الحجر بشكل يحفز الأشخاص على الامتثال بشكل أكبر لتعليمات الحجر الصحي، والتقيد بها.

ووفقا لما أشار إليه المسؤول في المراكز، هنري والك، في حديثه إلى الصحيفة، فإن المسؤولين في الوكالة الصحية باتوا على وشك الاتفاق على توصيات للحجر الصحي، قد تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام.

وأشار والك إلى أن فترة الحجر الأقصر تتضمن أن يجري الشخص المحجور فحصا لكوفيد-19 للتأكد من سلبية نتيجته.

وأكد المسؤول في مراكز السيطرة على أنه لا يزال البحث قائما بشأن أي الفحوصات المطلوبة لإنهاء الحجر الصحي، الأمر الذي يتطلب دقة أكبر من الفحوصات الاعتيادية، كي لا تصبح مغادرة الحجر مخاطرة.

“نعتقد أن العمل الذي أنجزناه، وبعض الدراسات وبيانات النماذج التي لدينا، تظهر أننا نستطيع تقصير الحجر مع إجراء فحوصات”، قال والك للصحيفة.

وأكد أن ظهور نتيجة سلبية في فحص الشخص المحجور تعني أن احتمال إصابته بالعدوى بات “ضعيفا جدا”.

    المصدر :
  • الحرة

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