الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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احذروا التخلي عن تناول وجبة الفطور!‏

منذ 9 دقائق
وجبة الفطور لها فوائد عديدة

وجبة الفطور لها فوائد عديدة

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اكتشف علماء جامعة كاستيل لا مانشا الإسبانية، أن التخلي عن تناول ‏‏وجبة الفطور، يُشكّل خطورة على الصحة النفسية للأطفال والشباب‎.‎

ويشير البيان المنشور في‎ MedicalXpress، إلى أن هذه الدراسة ‏‏شملت 3772 متطوعا من إسبانيا أعمارهم 4-14 عاما، ملأ أولياء ‏‏أمورهم استبيانات عن عادات الأكل والمؤشرات النفسية والاجتماعية ‏‏مثل احترام الذات والمزاج والقلق‎.‎

واكتشف الباحثون أن تناول وجبة الفطور خارج البيت، هو مضرّ ‏‏تقريبا مثل التخلي عن تناول الطعام تماما. ويفترض الباحثون، إن هذا ‏‏قد يكون مرتبطا بكون الأطعمة خارج البيت ليست مغذية كالطعام ‏‏المطبوخ في البيت. كما اتضح أن القهوة والحليب والشاي والشوكولا ‏‏والكاكاو والزبادي والخبز والحبوب والمعجنات، ليست مرتبطة كثيرا ‏‏بظهور مشكلات سلوكية، في حين البيض والجبن واللحم، اكثر ‏‏ارتباطا بظهور مشكلات نفسية واجتماعية‎.‎

ويشير الباحثون إلى أن الدعم الأسري للأطفال في البيت خلال تناول ‏‏وجبة الفطور، قد يلعب دورا إيجابيا في هذه الأمور‎.‎

ويؤكد الباحثون ضرورة مواصلة إجراء دراسات في هذا المجال ‏‏لتحديد العلاقة السببية للنتائج التي حصلوا عليها‎.‎

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