احذروا التخلي عن تناول وجبة الفطور!‏

اكتشف علماء جامعة كاستيل لا مانشا الإسبانية، أن التخلي عن تناول وجبة الفطور، يُشكّل خطورة على الصحة النفسية للأطفال والشباب.
ويشير البيان المنشور في MedicalXpress، إلى أن هذه الدراسة شملت 3772 متطوعا من إسبانيا أعمارهم 4-14 عاما، ملأ أولياء أمورهم استبيانات عن عادات الأكل والمؤشرات النفسية والاجتماعية مثل احترام الذات والمزاج والقلق.
واكتشف الباحثون أن تناول وجبة الفطور خارج البيت، هو مضرّ تقريبا مثل التخلي عن تناول الطعام تماما. ويفترض الباحثون، إن هذا قد يكون مرتبطا بكون الأطعمة خارج البيت ليست مغذية كالطعام المطبوخ في البيت. كما اتضح أن القهوة والحليب والشاي والشوكولا والكاكاو والزبادي والخبز والحبوب والمعجنات، ليست مرتبطة كثيرا بظهور مشكلات سلوكية، في حين البيض والجبن واللحم، اكثر ارتباطا بظهور مشكلات نفسية واجتماعية.
ويشير الباحثون إلى أن الدعم الأسري للأطفال في البيت خلال تناول وجبة الفطور، قد يلعب دورا إيجابيا في هذه الأمور.
ويؤكد الباحثون ضرورة مواصلة إجراء دراسات في هذا المجال لتحديد العلاقة السببية للنتائج التي حصلوا عليها.