احذروا تناول البروكلي والتوت... ما علاقة كورونا؟

حذرت وكالة معايير الغذاء البريطانية من أن تناول البروكلي والتوت قد يتسبب بالإصابة بكوفيد-19.

وكشفت اختبارات أجرتها الوكالة مؤخرا أن فيروس كورونا يعيش لفترات أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية مثل البروكلي والتوت، مقارنة مع الخضراوات والفواكه ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

لكن علماء الوكالة أكدوا بأن مخاطر تناول البروكلي والتوت على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية، وفقما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

أطعمة ملوثة بالفيروس

أظهرت الاختبارات المعملية الخاصة بوكالة معايير الغذاء البريطانية، أن فيروس “سارس- كوف-2” رصد على العبوات والمواد الغذائية بما في ذلك الفاكهة والمشروبات المعبأة في زجاجات، والتي قد يضعها الناس في أفواههم دون طهي أو غسل.

تباينت النتائج، حيث أظهرت معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضا ملحوظا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأولى.

بالنسبة للفلفل والخبز واللحوم والأجبان، تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف.

الفيروس كان موجودا أيضا لعدة ساعات على سطح الكرواسان والمخبوزات المزينة بالشوكولاتة.

لاحظ الخبراء أن الأطعمة الملوثة بالفيروس التاجي كانت بمستويات منخفضة، وستتطلب وقتا قصيرا للانخفاض إلى معدلات غير قابلة للكشف.

أكد الخبراء أن ما توصلوا إليه من نتائج “يعزز الحاجة إلى اتباع إرشادات صارمة بشأن الحفاظ على تدابير المناولة الصحية المناسبة وعرض الأطعمة غير المعبأة أو المغلفة”.