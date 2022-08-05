احذروا... هذه الأدوية قد تزيد خطر النوبات القلبية خلال الأيام الحارة

توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة ييل في الولايات المتحدة إلى نتائج قد تعتبر صادمة لكثير من الأشخاص وخصوصاً الذين ‏يداومون على تناول الأسبرين ومضادات الصفيحات‎ (‎بالإنجليزية Antiplatelets) ‎الأخرى، وحاصرات بيتا‎ (‎بالإنجليزية‎: Beta ‎Blockers)‎، وهي أدوية تستخدم بالأصل لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها‎.‎

وجد الباحثون وعلى رأسهم البروفيسور كاي تشين أن المرضى الذين يدوامون على أخذ هذه الأدوية أكثر عرضة للإصابة بالنوبات ‏القلبية خلال الأيام التي يكون فيها الطقس حاراً مقارنة بالأيام العادية، إذ ارتبط استخدام مضادات الصفيحات بزيادة خطر النوبات ‏القلبية بنسبة 63%، وبنسبة 65% لمستخدمي حاصرات بيتا، أما بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون كلاهما فقد ازداد الخطر بنسبة ‏‏75%، بينما لم يرتفع الخطر في المجموعة التي لا تستخدم هذه الأدوية‏‎.‎

جاءت هذه النتائج بعد تحليل 2494 حالة تعرضوا لنوبات قلبية غير مميتة خلال الأشهر من أيار إلى أيلول، وهي أشهر تتسم بطقسها ‏الحار‎.‎

على الرغم من أن هذه الدراسة لا تثبت السببية، أي لم تثبت أن الأسبرين وحاصرات بيتا هي المسبب الأول للنوبات القلبية في الطقس ‏الحار، ولكن ما أثار التساؤلات هو أن الفئة العمرية الصغيرة (25- 59) عاماً التي تستخدم هذه الأدوية كانت أكثر عرضة للإصابة ‏بالنوبات القلبية في الطقس الحار، مقارنة بالفئة العمرية الأكبر (60- 74) عاماً التي لا تستخدم هذه الأدوية إطلاقاً، وتأتي هذه النتيجة ‏عكس التوقعات والمتعارف عليه بأن صغار السن هم الأقل عرضة، وهو ما يضع هذه الأدوية موضع شك، ويدفع إلى إجراء مزيد من ‏الدراسات تبحث في هذه النتائج‎.‎

وتأتي التوصيات بالتأكيد على المرضى الذين يداومون على أخذ الأسبرين وحاصرات بيتا بأخذ الحيطة والحذر في الأيام الحارة، ‏واستخدام وسائل التبريد المتوافرة‎.‎