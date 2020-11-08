احذر تناول هذه الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة

اعتاد الكثرين على تناول بعض الأطعمة والمشروبات كل صباح، وعلى الرغم من أنها مفيدة وصحية بشكل عام، فإن أبحاثًا كثيرة أثبتت أن تناول بعض المشروبات والأطعمة على معدة فارغة، له تأثير سلبي على الصحة .

التغذية الصحية أمر حيوي لصحتنا الجسدية والعقلية، كما أن طبيعة حياتنا السريعة تجعل من الصعب الخوض في عادات الطعام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخيارات التي نتخذها عندما نكون على معدة فارغة.

وعادة ما يتبع بعض الأشخاص عادات صحية خاطئة في تناول الطعام والشراب، ويتناول بعضهم الحلوى أو المشروبات الغازية عقب الاستيقاظ من النوم، ويقول الأطباء إن هناك عددا من الأطعمة التي تسبب ضررا للإنسان إذا تناولها على معدة فارغة.

فيما يلي 5 أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة:

عصائر الفاكهة

يعتبر عصير الفاكهة عنصرا أساسيا في وجباتنا الغذائية، ومع ذلك، عند تناوله على معدة فارغة، قد يضع عصير الفاكهة عبئا إضافيا على البنكرياس، ويمكن أن يؤثر السكر الموجود سلبا على الكبد.

الحمضيات

قد تزيد الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال من إنتاج الأحماض في أمعائك، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرح المعدة، ويمكن للجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز في مثل هذه الفاكهة أن تبطئ الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

القهوة

لسوء الحظ، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى الحموضة لأنه يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما قد يسبب التهاب المعدة.

الزبادي

إن استهلاك منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي على معدة فارغة يجعل بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي غير فعالة بسبب المستويات الحمضية المرتفعة في المعدة، علاوة على ذلك، ونظرا لارتفاع مستويات الحموضة، تنتج المعدة حمض الهيدروكلوريك الذي يؤدي إلى الحموضة.

السلطة

ربما تكون الخضراوات النيئة المستخدمة في تحضير السلطات هي الخيار الأفضل لتناول طعام الغداء، وكما هو معروف فالخضار النيئة مليئة بالألياف، وعند تناولها على معدة فارغة قد تكون عبئا ثقيلا على المعدة، مما يتسبب في انتفاخ البطن وآلام في البطن.

الطماطم، على سبيل المثال، تحتوي على حمض التانيك، الذي يمكن أن يسبب تهيج المعدة عند اتحادها مع حمض المعدة وبالتالي يتسبب ذلك في الضغط على المعدة ما ينتج عنه الشعور بالألم والحموضة.