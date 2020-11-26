احذر من هذه الأعراض.. فقد يفاجئك “القاتل الصامت”!

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، بحيث لا يمكنهم السيطرة عليه دون اللجوء إلى الادوية، ويتم تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين. كلما يضخ القلب كمية من الدم كبيرة وكانت الشرايين ضيقة، كان ضغط الدم مرتفعًا.

ولكن وفق موقع “إكسبرس” فإن الأبحاث الطبية تشير إلى أمور أكثر خطورة حول هذا المرض، إذ أنه قد يتسبب بإحداث ضرر خطير للقلب، حيث يؤدي الضغط المفرط إلى تصلب الشرايين، وهذا ما يحد من تدفق الدم المؤكسج إلى القلب.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على ارتفاع ضغط الدم لقب “القاتل الصامت”، وذلك لأن الحالة قد لا تسبب ظهور أي أعراض تحذيرية. علماً أن المنظمة أوضحت أيضاً أن ضغط الدم الخارج عن السيطرة يمكن أن يمنع وصول الدم إلى القلب أو الدماغ، وهذا ما سيؤدي الى النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وبحسب المعلومات، فتشمل عوامل الخطر التي يتمكّن المرء من تغييرها، اتباع نظام غذائي غير صحي مليء بالملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

كما تشمل أيضاً “خيارات” نمط الحياة الأخرى التي تسبب الخطر، قلة النشاط البدني واستهلاك التبغ والكحول وزيادة الوزن.

كذلك، فهناك أيضاً عوامل خطر غير قابلة للتعديل وهي مثلاً بلوغ سن الـ65 عامًا أو أكثر، أو وجود تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم.

ولفت موقع Verywell Health الى أن بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم قد يعانون من “الدوخة”.

وبشكل عام، يمكن أن يشعر المرء بالدوخة في أي وقت، ولا تستمر لوقت طويل، ويمكن أن تتكرر.

وتجدر الإشارة الى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لا يعانون من أي أعراض تشير الى الإصابة بهذه الحالة.

ومع ذلك، فيمكن أن يعاني الأشخاص، الذي يشعرون ببعض الأعراض، من نزيف في الأنف، ضيق في التنفس والصداع المتكرر.