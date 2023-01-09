احذر.. هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي لفقدان البصر

لا شك أن الفيتامينات من العناصر الغذائية المهمة والتي يوصى بها بفضل ثرائها بالفوائد ويساعد كل منها في حل مشكلة صحية معينة، بما في ذلك فيتامين “B3” “النياسين” الذي يعزز وظائف المخ، ويدخل في علاجات السكري من النوع الأول، ويساعد في خفض الضغط بجانب تحسين مستويات دهون الدم وخفضها.

إلا أنه وفقا لدراسة حديثة صادمة، اكتشف باحثون أن استهلاك فيتامين “B3” يمكن أن يؤدي لفقدان البصر.

في الدراسة التي أجراها باحثو مستشفى “New York Eye and Ear Infirmary” في مانهاتن، وجد الفريق أن استهلاك جرعة عالية من فيتامين “B3″، يمكن أن يؤدي للإصابة بمشكلة في نوع معين من خلايا العين، تنتهي بفقدان البصر.

وأوضح الفريق أن هذا الفيتامين يمكن أن يسبب تفاعلا ساما نادرا يُعرف بـ “اعتلال البقعة الكيسي”، وهو أحد أشكال تورم الشبكية التي عادة ما تؤدي إلى فقدان البصر.

وأجرى الفريق فحصا لمريض “61 عاما” يشكو من ضعف الرؤية الشديد في كلتا عينيه ويعاني من تاريخ من ارتفاع شديد في ضغط الدم وفرط مستويات دهون الدم.

ووجد الباحثون أن المريض يعتمد بشكل كبير على مكملات فيتامين “B3” “النياسين”، إذ يستهلك 3-6 غرامات من الفيتامين يوميا على مدار أشهر لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن خلال الفحص بأحدث تقنيات فحص الشبكية ومتابعة استجابته للعلاج، ثبُت إصابة المريض باعتلال البقعة الكيسي الناجم عن النياسين، الذي أدى بدوره لضعف شديد في الرؤية يميل إلى العمى.

إلا أن الفريق وجد أن التوقف عن تناول الفيتامين أدى إلى عكس الحالة وساعد في استعادة وظيفة الشبكية والإشارات الكهربائية، وبدأت حالة المريض في التحسن بالفعل.

وخلص الباحثون إلى أن زيادة استهلاك فيتامين “B3” يشكل خطرا، ويجب استهلاكه وفقا لتعليمات الطبيب دون أن تتجاوز الجرعة القصوى 3 غرامات يوميا.