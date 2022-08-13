ارتفاع ضغط الدم.. هذا النوع من الخضار يفاقم المشكلة!

مع العلم أن الخضار تعتبر أحد أفضل أنواع الأطعمة وأكثرها صحة، غير أنّ طريقة معينة في تحضيرها قد تقضي على خصائصها المفيدة. في الواقع، حذّر مركز صحي من أن نوعًا من الخضار يجب تجنبه أو عدم الإفراط في تناوله اذا كنت تريد ضغط دم منخفضًا.

ضغط الدم المرتفع هو مسبّب لأكثر المشاكل الصحية خطورةً، من النوبات القلبية الى السكتة. وما تأكله يلعب دورًا اساسيًا في تحديد مستويات الضغط، اذ إن النظام الصحي قادر إمّا على تخفيف المشكلة وإمّا على تفاقمها. وإن نوعًا صغيرا مملحًا من الخضار ينتمي الى الفئة الثانية فيما تربطه الأبحاث بارتفاع مستويات الضغط.

وعلى الرغم من أنّ المخللات او الكبيس توفّر فوائد مهمة للأمعاء، غير أن العائق يتمثل بمحتواها العالي من الملح.

فالملح يعدّ أحد اكبر المسببات لارتفاع ضغط الدم، وفقًا للخبراء الصحيين، وبالتالي ليس مفاجئًا أن الأطعمة المخزنة بالملح تعتبر خطرة أيضًا.

إضافة الى ذلك، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Clinical Nutrition Research أن هذا الخضار مرتبط بارتفاع ضغط الدم. وقد تابعت الدراسة 289 شابة تتراوح أعمارهن بين 17 و 18. وكان عليهن أن تكملن استبيانًا عن نظامهن الغذائي.

ووجد فريق الباحثين أن أولئك اللواتي تناولن أكبر كمية من المخللات واجهن ضغطًا انقباضيا وانبساطيا أعلى. وقالت الدراسة: ” في الدراسة الحالية، إن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي قد يرتبطان ارتباطًا وثيقًا باستهلاك المخللات بسبب محتواها العالي من الأملاح”.

في السياق نفسه، أشارت الدراسة الى ارتباط وثيق بين استهلاك المخللات ومشكلة السمنة وضغط الدم بين الشابات الايرانيات اللواتي أجريت عليهن الدراسة، لافتةً الى أن السبب وراء قدرة الملح على رفع ضغط الدم يكمن في احتجاز الماء في الجسم.

العنصر الشائع يدفع الجسم الى احتجاز الماء ما يضع مزيدًا من الماء في الدم، الأمر الذي يزيد الضغط في جدران الاوعية الدموية.

في هذا الاطار، أوضح مركز ضغط الدم في بريطانيا أنه اذا كان الشخص مصابًا بارتفاع ضغط الدم، فإن الكثير من الملح سيؤدي الى زيادة اضافية، ما يعني ان أي نوع من الأدوية لن يعمل بطريقة فعالة.

وبينما لن تقوم قطعة من المخللات برفع الرقم على آلة قياس الضغط، إنّ تناول كميات كثيرة يمكنه ان يقاقم المشكلة. ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات عالية من الملح على غرار المخللات.

ويذكّر المركز الصحي أن البالغين عليهم استهلاك أقل من ٦ غرامات من الملح يوميًا، لتفادي المشاكل الصحية.