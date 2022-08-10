اضطراب التسوق القهري.. هذا ما عليك فعله للتوقف عن الشراء غير الضروري

دراسة جديدة نشرتها شبكة تايمز ناو نيوز الهندية timesnownews عن الحالة الذهنية أو النفسية المعروفة باضطراب عدم مقاومة التسوق، تشير إلى أن إدمان شراء سلعة غير ضرورية لا يرتبط بوجود مال من عدمه، وبالرغم من ذلك لم يصنف المتخصصون الحالة على أنها اضطراب نفسي، لكنها إدمان وهوس يحتاجان للسيطرة عليهما.

ما هي خصائص اضطراب التسوق؟

الأشخاص الذين لا يستطيعون التغلب على الرغبة ويحتاجون إلى الشراء بشكل قهري لديهم:

صعوبة مقاومة شراء أى غرض سواء كان ذلك ضرورياً أم لا

شراء العناصر غير المطلوبة

مواجهة القضايا الشخصية بسبب الهوس

إضاعة الوقت فى البحث عن التسوق

من الذي يتأثر باضطراب التسوق القهرى؟

أظهرت الدراسات فى الولايات المتحدة أن واحدًا على الأقل من بين كل 20 بالغًا يعانى من اضطراب التسوق القهرى، الذى يبدأ عادةً بعد سن العشرين عندما يصبح معظم البالغين مستقلين.

يقول علماء النفس إن معظم المتسوقين القهريين يعانون أيضًا من اضطرابات عقلية أخرى مثل

القلق والضغط العصبى

مشاكل الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي

تقلبات المزاج والاكتئاب

تقلبات الشخصية

المعزلين اجتماعيًا

اضطراب ثنائي القطب

علاج اضطراب التسوق القهري

وفقًا لأخصائيى الصحة العقلية، نظرًا لأن هذا الاضطراب غير معترف به رسميًا باعتباره مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، فلا يوجد علاج حصرى لكن العلاج السلوكي المعرفي يمكن أن يقلل من الأعراض.

كثير من الناس يأخذون التأمل كعلاج لتهدئة عقولهم، كما تساعد مثبطات السيروتونين أولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب.

بخلاف ذلك هناك العديد من برامج المساعدة الذاتية التي يمكن للمرء القيام بها لحل المشكلة، تشمل بعض الخطوات السهلة التي يجب القيام بها هي:

احصل على بعض الهوايات

الأشخاص الذين يتسوقون كثيرًا عادة ما يشعرون بالملل والتوتر دون أن يفعلوا شيئًا مثمرًا، ومن ثم فمن الأفضل الانخراط في بعض الهوايات لتصبح مشغولاً.

قائمة لروتينك اليومي

قم بعمل قائمة من روتينك اليومى حسب الوقت واتبعه بشكل صحيح، يجب أن يكون الجدول الزمنى ضيقًا جدًا بحيث لا يكون هناك وقت لقضائه فى التسوق غير الضرورى.

احصل على المساعدة من الأصدقاء

احصل على المساعدة من صديق داعم كلما ذهبت إلى السوق، فيمكن لهذا الصديق أن ينصحك بعدم شراء أشياء غير ضرورية.

الدفع نقدًا دائمًا

فى عصر المعاملات الرقمية هذا، تأكد دائمًا من الدفع نقدًا عندما تحتفظ بمبلغ محدود.

تجاهل مواقع التسوق

الوقت الذى يفضل فيه التسوق عبر الإنترنت اجعله نقطة لإلغاء الاشتراك وحظر مواقع التسوق لوضع حد لإنفاقك.